Задержан подозреваемый в убийстве двух девочек из Рыбинска

Подозреваемый в убийстве детей задержан. ФОТО: источник КП

В Ярославской области сотрудники полиции задержали Виталия Молчанова, главного подозреваемого в изнасиловании и жестоком убийстве двух сестер из Рыбинска. Подробностей задержания пока нет.

Мужчина скрывался от полиции два дня. Ориентировки на 41-летнего отчима девочек были разосланы по всей Ярославской области и ближайших регионам. За информацию, которая помогла бы задержать подозреваемого, губернатор региона и УМВД назначили вознаграждение в 500 тысяч рублей.

Напомним, что убийство сестер 8 и 13 лет произошло 13 сентября в Рыбинске. Тела девочек с многочисленными ножевыми ранениями и ранами от топора нашла мать, когда вернулась домой после работы. Позже экспертиза установила, что дети были изнасилованы.

Расследование уголовного дела было передано в Центральный аппарат СК России.

Подробности будут уточняться.