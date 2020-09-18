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Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 18 сентября 2020 года: выздоровели 90 человек

Рассказываем последние новости про коронавирус в Ярославской области на 18 сентября
Полина Вачнадзе
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Скриншот Яндекс.Статистика

Скриншот Яндекс.Статистика

Всего заражений: 7997

Всего выздоровлений: 7566

Умер: 45 человек

Гостиницы: работают

Зоопарк: работает

Кинотеатры: открылись

Музеи: открылись, есть ограничения по численности туристических групп

Изоляция для приезжих: нет

Действует масочный режим

В Ярославской области за минувшие сутки выздоровели и выписаны с больничных 90 человек. Количество заболевших увеличилось на 47 человек.

На инфекционные койки на данный момент госпитализировано 420 пациентов: 145 с подтвержденной коронавирусной инфекцией и 275 – с типичной клиникой COVID-19. На карантине находятся 2420 ярославцев.

Статистика заболевших по районам

Статистика заболевших по районам

Фото: Правительство Ярославской области

Статистика заболевших по районам:

Ярославль - 3906;

Рыбинск – 1159;

Ростовский МР - 428;

Тутаевский МР - 371;

Переславский городской округ - 374;

Ярославский МР - 350;

Гаврилов-Ямский МР – 279;

Рыбинский МР - 209;

Борисоглебский МР - 172;

Угличский МР - 151;

Некрасовский МР - 146;

Пошехонский МР - 130;

Большесельский МР - 89;

Некоузский МР - 80;

Даниловский МР - 62;

Мышкинский МР - 40;

Первомайский МР - 22;

Брейтовский МР – 20;

Любимский МР - 9.

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