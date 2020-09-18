Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 18 сентября 2020 года: выздоровели 90 человек

Скриншот Яндекс.Статистика
Всего заражений: 7997
Всего выздоровлений: 7566
Умер: 45 человек
Гостиницы: работают
Зоопарк: работает
Кинотеатры: открылись
Музеи: открылись, есть ограничения по численности туристических групп
Изоляция для приезжих: нет
Действует масочный режим
В Ярославской области за минувшие сутки выздоровели и выписаны с больничных 90 человек. Количество заболевших увеличилось на 47 человек.
На инфекционные койки на данный момент госпитализировано 420 пациентов: 145 с подтвержденной коронавирусной инфекцией и 275 – с типичной клиникой COVID-19. На карантине находятся 2420 ярославцев.
Статистика заболевших по районам
Фото: Правительство Ярославской области
Статистика заболевших по районам:
Ярославль - 3906;
Рыбинск – 1159;
Ростовский МР - 428;
Тутаевский МР - 371;
Переславский городской округ - 374;
Ярославский МР - 350;
Гаврилов-Ямский МР – 279;
Рыбинский МР - 209;
Борисоглебский МР - 172;
Угличский МР - 151;
Некрасовский МР - 146;
Пошехонский МР - 130;
Большесельский МР - 89;
Некоузский МР - 80;
Даниловский МР - 62;
Мышкинский МР - 40;
Первомайский МР - 22;
Брейтовский МР – 20;
Любимский МР - 9.