Жители Перекопа Ярославля попросили не трогать их дома и участки

Люди отказываются от расширения дороги Фото: Мэрия Ярославля

Сотрудники департамента градостроительства мэрии Ярославля встретились с жителями частных домов с улиц Гудованцева, Соловьева, Халтурина и Софьи Перовской. Ярославцы категорически против расширения дороги, которая проходит вдоль их жилья.

По проекту, который был принят еще в 1996 году, предусматривалось расширение улицы до 25 метров. Момент, когда появилась возможность воплотить планы в реальность, настал, однако, местные жители этому совсем не рады. Хотя плюсов от расширения дороги достаточно: увеличится пропускная способность, но, что самое главное, появится возможность проложить коммуникации, которых сегодня здесь нет.

Однако все это положительные стороны перекрывает один существенный минус – границы новой дороги зайдут на участки жителей Красноперекопского района, а у некоторых захватят даже дома.

Как пояснили в мэрии Ярославля, обычно вопрос изъятия участков и домов решается через суд и, чаще всего, собственность изымается, точнее, выкупается по рыночной стоимости. Но в этой ситуации вроде как всем удалось договориться: приняли решение не трогать дорогу вовсе.

- Активная часть жителей склоняется к тому, чтобы оставить все так, как есть. В мэрии услышали наши пожелания. Мы пришли к компромиссу, проект отправлен на доработку. На данный момент нас всех это решение устроило, - рассказала жительница улицы Соловьева Юлия Новожилова.

Кстати, подобные инциденты в городе уже были. На 1-ой Островной улице жители осознанно попросили оставить проезжую часть в ее ненормативной ширине и им пошли навстречу – мэр утвердил проект с учетом интересов ярославцев.

В этом случае окончательное решение также будет принимать глава города. Следующая встреча по вопросу возможного расширения дороги назначена на 29 сентября.