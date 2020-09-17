«Не стали ждать параметров погоды». В Рыбинске начался отопительный сезон

В Рыбинске начинается отопительный сезон Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Рыбинске с 18 сентября начинается отопительный сезон. Эту радостную новость на своей странице в социальной сети сообщил глава города Денис Добряков.

- Принял решение о начале отопительного сезона в нашем городе. Сейчас важно, чтобы не было всплеска заболеваемости среди детей. Поэтому не стали ждать параметров погоды для пуска котельных, - написал градоначальник.

С 18 сентября начнут отапливать объекты социальной сферы – детские сады, школы, больницы, учреждения культуры и спорта. С 21 сентября теплом начнут обеспечивать жилищный фонд.

- Пусконаладочные работы на сетях продлятся до 5 октября. Такой период дается коммунальщика для подключения всех объектов к теплоносителю и устранения возможных непредвиденных ситуаций, - пояснил Денис Добряков.

А ярославский мэр, в отличие от своего рыбинского коллеги, дать тепло горожанам не спешит, ссылаясь на нормы закона. Вчера, 16 сентября, на заседании муниципалитета Владимир Волков пояснил, что на территории всей страны отопительный сезон стартует, если среднесуточная температура на протяжении пяти дней не поднимается выше 8 градусов. Однако из-за больших рисков распространения ОРВИ, да еще и в период пандемии по коронавирусу, отопительный сезон уже начался во многих регионах. Тепло дали на объекты соцсферы Ивановской, Костромской, Владимирской, Московской и многих других областях. Вот-вот начнут подключать жилой фонд.

А в Ярославле, судя по всему, так будут ждать холодов, а потом самоотверженно бороться с эпидемией ОРВИ и гриппа.