Подозреваемый в убийстве и изнасиловании двух девочек может находиться в Костромской области

41-летний житель Рыбинска скрывается от правоохранителей. ФОТО: с личной страницы подозреваемого ВКонтакте

Убийство двух сестер 8 и 13 лет произошло вчера, 15 сентября, в Рыбинске. Тела дочерей с многочисленными ножевыми ранениями обнаружила мать, когда пришла домой с работы. Сожитель женщины, который сейчас является основным подозреваемым, с места преступления исчез, его поиски ведутся уже сутки.

СКР по Ярославской области было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Сегодня, 16 сентября, уже Следственный комитет РФ, которому было поручено расследование, возбудил дело по статье «Изнасилование». Как показала экспертиза, перед смертью над девочками надругались.

Известно, что подозреваемый уже был судим за убийство несовершеннолетнего и изнасилование. Но криминальное прошлое, естественно, скрывал от всех, в том числе и своей возлюбленной, которая переехала к нему вместе с дочерьми из Омской области после непродолжительного Интернет-романа. Вместе они прожили около месяца.

На данный момент основной мотив преступления – ревность. Якобы сожитель заподозрил свою гражданскую жену в неверности и вот таким жесточайшим образом решил ей отомстить.

Поиски мужчины идут ужу сутки, он может находиться как в Ярославской области, так и за ее пределами. Ни вид мужчине около 40 лет, среднего роста. Был одет в красную спецовку, мог уехать на белом велосипеде. Если вам что-то известно о местонахождении подозреваемого, сообщите по телефонам 02 или 112.