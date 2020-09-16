Сервис по другим правилам в Ярославле

Это не звезды - с абонентами в прямом эфире общаются обычные сотрудники сотового оператора. Фото предоставлено Tele2

Как меняется мир…

Мобильные устройства побеждают – в этом уверен директор по продажам и массовому сегменту Игорь Майстренко.

- Мы проводим время в телефоне 7,1 часа в день – столько, сколько большинство из нас спит, - объясняет он. – Мы поднимаем этот гаджет более 250 раз. Телефон стал для нас порталом во все: платежи, мультимедиаустройства, шопинг, книги, соцсети. За время пандемии коронавируса наши абоненты на 40 процентов стали больше проводить времени в различных приложениях. На самоизоляции соцсети заменили нам встречи, а три месяца карантина привели в онлайн-торговлю не менее 10 миллионов покупателей.

…И изменяется сервис

Идя навстречу своим абонентам, Tele2 постоянно совершенствует мобильное приложение «Мой Tele2».

- Мы хотим, чтобы люди получали удовольствие от общения с нами, - объясняет директор по управлению продажами и клиентским сервисом Николай Белогубец. – Поэтому теперь в личном кабинете можно распоряжаться своими неиспользованными гигабайтами, например, дарить их своим друзьям, копить, менять и даже зарабатывать. Получать и собирать бейджи за подключение новых опций, а программа «Больше» дарит кэшбек, скидки и подарки. А еще по просьбам клиентов придумываем креативные и искренние поздравления их родным и близким к праздникам – их пишут сами наши сотрудники.

Супергерои среди нас

В компании живут по другим правилам и в дистанционном сервисе. Сотрудники контактных центров общаются с обратившимся абонентом неформально, то есть не как робот, а как вовлеченный в проблему друг.

- Во время самоизоляции к нам обращались пожилые, одинокие граждане, люди с ограниченными возможностями здоровья, которые по разным причинам остались без поддержки и не могли купить продукты, - рассказала директор по дистанционному сервису Елена Юрина. – Мы сами связывались с волонтерами, собирали деньги, чтобы закупить продукты и доставить их. По весне раздался звонок с оторвавшейся льдины: рыбак со своей девушкой попали в беду и обратились к нам за помощью. Мы передали сведения о них в МЧС – ребят спасли. Мы понимаем, что если к нам обращается клиент, то для него наступила безвыходная ситуация и делаем все, чтобы ему помочь.