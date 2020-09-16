Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 16 сентября 2020 года: за сутки умерли два человека

Скриншот Яндекс.Статистика

Всего заражений: 7904

Всего выздоровлений: 7419

Умер: 45 человек

Гостиницы: работают

Зоопарк: работает

Кинотеатры: открылись

Музеи: открылись, есть ограничения по численности туристических групп

Изоляция для приезжих: нет

Действует масочный режим

В Ярославской области статистика смертей от коронавируса за сутки вновь пополнилась: оперативный штаб сообщает еще о двух скончавшихся от COVID-19. Умерли 74-летний мужчина и 58-летняя женщина. Таким образом, число жертв этой болезни в регионе увеличилось до 45 человек.

Список заразившихся за день пополнился 53 фамилиями, выздоровели за сутки 69 ярославцев.

Статистика заболевших по районам Фото: Правительство Ярославской области

Статистика заболевших по районам:

Ярославль - 3866;

Рыбинск – 1128;

Ростовский МР - 428;

Тутаевский МР - 371;

Переславский городской округ - 366;

Ярославский МР - 348;

Гаврилов-Ямский МР – 279;

Рыбинский МР - 209;

Борисоглебский МР - 172;

Угличский МР - 149;

Некрасовский МР - 146;

Пошехонский МР - 124;

Большесельский МР - 89;

Некоузский МР - 79;

Даниловский МР - 62;

Мышкинский МР - 37;

Первомайский МР - 22;

Брейтовский МР – 20;

Любимский МР – 9.