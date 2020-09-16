Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 16 сентября 2020 года: за сутки умерли два человека

Скриншот Яндекс.Статистика
Всего заражений: 7904
Всего выздоровлений: 7419
Умер: 45 человек
Гостиницы: работают
Зоопарк: работает
Кинотеатры: открылись
Музеи: открылись, есть ограничения по численности туристических групп
Изоляция для приезжих: нет
Действует масочный режим
В Ярославской области статистика смертей от коронавируса за сутки вновь пополнилась: оперативный штаб сообщает еще о двух скончавшихся от COVID-19. Умерли 74-летний мужчина и 58-летняя женщина. Таким образом, число жертв этой болезни в регионе увеличилось до 45 человек.
Список заразившихся за день пополнился 53 фамилиями, выздоровели за сутки 69 ярославцев.
Статистика заболевших по районам
Фото: Правительство Ярославской области
Статистика заболевших по районам:
Ярославль - 3866;
Рыбинск – 1128;
Ростовский МР - 428;
Тутаевский МР - 371;
Переславский городской округ - 366;
Ярославский МР - 348;
Гаврилов-Ямский МР – 279;
Рыбинский МР - 209;
Борисоглебский МР - 172;
Угличский МР - 149;
Некрасовский МР - 146;
Пошехонский МР - 124;
Большесельский МР - 89;
Некоузский МР - 79;
Даниловский МР - 62;
Мышкинский МР - 37;
Первомайский МР - 22;
Брейтовский МР – 20;
Любимский МР – 9.