"Коляска жизненно необходима". Мать девочки-инвалида через прокуратуру требует помощи для ребенка

Без специальной коляски Ане очень тяжело сидеть. Фото из личного архива Ольги Ивановой

Мать девочки-инвалида Ани из Ярославля Ольга Иванова бьет тревогу: ее ребенку жизненно необходима специальная коляска, однако, получить ее от Фонда социального страхования женщина не может. Причина банальная - нет денег.

- Почему инвалидам, чтобы иметь то, что положено законом, нужно пройти семь кругов ада, нужно сносить ноги до ушей и в большинстве случаев получить "письмо счастья", в заключении которого написано "денег нет, а вы уж там как-нибудь сами", - недоумевает Ольга.

Дочь Ольги - инвалид. Из-за своего заболевания Аня не может сама сидеть, мышцы настолько слабые, что у ребенка развилась тяжелая форма сколиоза. 10 июня Ольга написала заявление в Фонд социального страхования с просьбой обеспечить девочку креслом-коляской с электроприводом.

- Без коляски моя дочь может только лежать. Ну и что в итоге? А итог такой, что сроки, установленные законом, вышли, а коляски как не было, так нет и контрактов тоже нет. И не известно, когда будут и будут ли, - рассказывает мать.

На запрос Ольги Фонд социального страхования дал официальный ответ, то самое "письмо счастья", о котором вначале говорила женщина:

- К сожалению, на дату подачи вами заявления государственные контракты на поставку кресла-коляски с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, с электроприводом с техническими характеристиками, отраженными в ИПРА вашего ребенка, отсутствовали в связи с чем выдать направление на получение не представляется возможным. Кроме того, лимиты бюджетных средств, выделенные отделению Фонда, также были использованы в полном объеме. По доведению дополнительных лимитов бюджетных обязательств размещен запрос ценовых предложений на поставку для вашего ребенка кресла-коляски. При получении ответов от потенциальных поставщиков отделением Фонда незамедлительно будет проведена соответствующая процедура закупки и после заключения государственного контракта в ваш адрес отправлено направление на получение рекомендованного средства реабилитации. С учетом вышесказанного, отделение Фонда в рамках своих компетенции и полномочий предпримет все необходимые меры для современного и качественного обеспечения Вашего ребенка техническими средствами реабилитации.

А в личной беседе, по словам Ольги, ей было сказано, что коляски с такими техническими характеристиками, как им прописали, просто не существует.

- Ну как вот так? Я ведь эти характеристики не сама придумала. Их врачи выписали по размерам и состоянию ребенка, - говорит мама девочки-инвалида.

На днях женщина направила заявление прокуратуру Ярославской области. И очень надеется, что справедливость все же восторжествует. Сейчас Аня и ее мама находятся в московской больнице: девочку экстренно госпитализировали. Как рассказывает Ольга, из-за неправильной посадки в коляске у ребенка развился сколиоз 4 степени, а на его фоне развилась дыхательная недостаточность. Все это могло произойти из-за коляски, которую выдали Ане год назад, но она ей оказалась мала.