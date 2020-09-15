Ярославские школьники начали писать ВПР: по каким предметам готовиться

53 тысячи учеников будут писать Всероссийские проверочные работы Фото: Алексей БУЛАТОВ

В регионе стартовала самая массовая процедура по оценке качества подготовки школьников. 53 тысячи ярославских учеников начали писать Всероссийские проверочные работы. Таким образом будет проверяться уровень и качество знаний школьников, полученных ими в прошлый учебный год. По словам первого заместителя директора департамента образования Ярославской области Светланы Астафьевой, эта процедура позволит учителям выявить пробелы и скорректировать рабочие программы.

Ученики 5-8 классов пишут ВПР в обязательном порядке, что касается 9-классников, то тут решение принимает школа.

Школьники 5 классов должны показать свои знания по русскому языку, математике, окружающему миру. 6-классники пишут проверочные по русскому, математике, истории и биологии. У 7-классников к вышеперечисленным предметам добавляется география и обществознание. Учащимся 8 классов предстоит пройти проверочные по русскому языку, математике, истории, биологии, географии, обществознанию, физике и иностранному языку. Девятые классы ждут русский, математика, история, биология, география, обществознание, физика и химия.

Всероссийские проверочные работы пройдут до 12 октября.