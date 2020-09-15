Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 15 сентября 2020 года: умер 66-летний мужчина

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Всего заражений: 7851
Всего выздоровлений: 7350
Умер: 43 человека
Гостиницы: работают
Зоопарк: работает
Кинотеатры: открылись
Музеи: открылись, есть ограничения по численности туристических групп
Изоляция для приезжих: нет
Действует масочный режим
Открыта продажа билетов на концерты, театральные и цирковые представления
В Ярославской области еще один человек умер от коронавируса. Очередной жертвой COVID-19 стал 66-летний мужчина.
За сутки число заболевших коронавирусной инфекций увеличилось на 42 человека. Выздоровели 67 жителей региона.
На инфекционные койки госпитализировано 453 пациента: 160 с подтвержденным COVID-19 и 293 - с типичной клиникой болезни. На карантине после контакта с заболевшими находятся 2399 ярославцев.
Рассказываем последние новости про коронавирус в Ярославской области на 15 сентября
Фото: Правительство Ярославской области
Статистика заболевших по районам:
Ярославль - 3840;
Рыбинск – 1125;
Ростовский МР - 423;
Тутаевский МР - 371;
Переславский городской округ - 365;
Ярославский МР - 348;
Гаврилов-Ямский МР – 272;
Рыбинский МР - 209;
Борисоглебский МР - 172;
Угличский МР - 147;
Некрасовский МР - 146;
Пошехонский МР - 124;
Большесельский МР - 89;
Некоузский МР - 74;
Даниловский МР - 62;
Мышкинский МР - 36;
Первомайский МР - 21;
Брейтовский МР – 18;
Любимский МР - 9.