Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 15 сентября 2020 года: умер 66-летний мужчина

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Всего заражений: 7851

Всего выздоровлений: 7350

Умер: 43 человека

Гостиницы: работают

Зоопарк: работает

Кинотеатры: открылись

Музеи: открылись, есть ограничения по численности туристических групп

Изоляция для приезжих: нет

Действует масочный режим

Открыта продажа билетов на концерты, театральные и цирковые представления

В Ярославской области еще один человек умер от коронавируса. Очередной жертвой COVID-19 стал 66-летний мужчина.

За сутки число заболевших коронавирусной инфекций увеличилось на 42 человека. Выздоровели 67 жителей региона.

На инфекционные койки госпитализировано 453 пациента: 160 с подтвержденным COVID-19 и 293 - с типичной клиникой болезни. На карантине после контакта с заболевшими находятся 2399 ярославцев.

Рассказываем последние новости про коронавирус в Ярославской области на 15 сентября Фото: Правительство Ярославской области

Статистика заболевших по районам:

Ярославль - 3840;

Рыбинск – 1125;

Ростовский МР - 423;

Тутаевский МР - 371;

Переславский городской округ - 365;

Ярославский МР - 348;

Гаврилов-Ямский МР – 272;

Рыбинский МР - 209;

Борисоглебский МР - 172;

Угличский МР - 147;

Некрасовский МР - 146;

Пошехонский МР - 124;

Большесельский МР - 89;

Некоузский МР - 74;

Даниловский МР - 62;

Мышкинский МР - 36;

Первомайский МР - 21;

Брейтовский МР – 18;

Любимский МР - 9.