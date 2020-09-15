Эксперимент по досрочному электронному голосованию на дополнительных выборах депутата Госдумы РФ в Ярославской области прошел успешно

В этот раз большинство ярославцев предпочли выразить свое волеизъявление на выборах дистанционно. Фото: Мария АНАНОВА

Победителем выборов депутата Госдумы РФ по 194 одномандатному избирательному округу в Ярославской области стал кандидат от партии «Единая Россия», бывший хоккеист Андрей Коваленко, набравший 40,27% голосов избирателей.

Эксперимент прошел успешно

По решению ЦИК РФ дополнительные выборы депутатов ГД РФ в этом году голосование в Ярославской области прошло в течение трех дней: 11 и 12 сентября досрочное голосование, 13 сентября основной день голосования, при этом в течение этих трех дней жители могли проголосовать дистанционно, в личном кабинете портала госуслуг.

- Это интересный опыт, который, на мой взгляд, был реализован именно так, как был задуман. Довольно большое число избирателей подключилось к этой системе дистанционного электронного голосования, и очень большой процент тех, кто, заявляясь на участие в этом голосовании, реально проголосовал. Отзывы, которые я слышал от людей, положительные – они отмечают, что это просто, удобно, современно. И мы видим, что это действительно работает, - заявил уполномоченный по правам человека в Ярославской области Сергей Бабуркин.

По мнению омбудсмена, опыт электронного голосования в регионе оказался положительным и перспективным.

Ответ современности

Политолог, глава клуба регионов Сергей Старовойтов считает, что большое число проголосовавших дистанционно свидетельствует о востребованности такой формы волеизъявления.

- Это означает, что есть запрос на такую форму голосования. Прежде всего, это пандемический запрос, но, с другой стороны, это такой запрос современный, у людей, привыкших пользоваться электронными услугами – вызывать такси, покупать товары онлайн. И мы видим, что на электронном голосовании очень высокая явка, это означает, что люди, которые заявляются на него, делают это осознанно, - подчеркнул он.

При этом, по его мнению, данные электронного голосования коррелируют с данными избирательных участков.

- Это всего лишь один из сервисов голосования, но ни в коем случае не инструмент манипуляции или агитации, - отметил Старовойтов.

Политолог считает, что выборы в регионе были яркими и конкурентными.

- Это большой плюс внутриполитическому блоку Ярославской области. Никому рот не закрывали, все сказали ровно столько, сколько хотели сказать. Это очень хороший задел на выборы 2021 года, - подчеркнул собеседник.

Он отметил нюанс, что в регионе за кресло федерального депутата бился бывший губернатор, и его проигрыш, по словам Старовойтова, его не сильно удивил.

Коваленко против Лисицына

Эксперты сходятся и в том, что выборы в регионе были чистыми. В частности, глава областной общественной палаты Сергей Соловьев рассказал, что наблюдал за выборами в течение трех дней и серьезных нарушений не зафиксировал. Всего же на выборах работали более 600 наблюдателей.

- Я думаю, что победа Коваленко логична. Была хорошая, плотная борьба, очень интересная. И то, что Коваленко с большим отрывом выиграл у бывшего губернатора Ярославской области Анатолия Лисицына, человека очень опытного и авторитетного, придает его победе еще большее значение. Разрыв в 6% невозможно сфальсифицировать, - отметил Соловьев.

По его словам, логично, что Коваленко был поддержан губернатором Ярославской области Дмитрием Мироновым. Еще на этапе предвыборной кампании губернатор описал образ идеального кандидата, с которым его команде будет комфортно работать на общий результат, и Андрей Коваленко, по мнению Соловьева, отлично вписался в этот образ.