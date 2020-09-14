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Политика

Интересы ярославцев в Госдуме будет представлять Андрей Коваленко

Спортсмен набрал 40,27% голосов
Полина Вачнадзе
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Уверенную победу одержал хоккеист Андрей Коваленко

Уверенную победу одержал хоккеист Андрей Коваленко

Избирательная комиссия Ярославской области подвела предварительные итоги дополнительных выборов депутата Госдумы РФ по 194-му округу. Уверенную победу одержал хоккеист Андрей Коваленко, выдвинутый "Единой Россией". Он получил поддержку 40,27% от общего числа проголосовавших. За него выступили 47,5 тысяч жителей Ярославской области, сообщил председатель регионального избиркома Олег Захаров. - Мои дорогие земляки, спасибо вам. За доверие, за крепкое ярославское плечо. Я знаю, какая ответственность на мне лежит. Буду работать, чтобы оправдать. Сегодня празднуем победу, но уже завтра за работу, - написал на своей странице в социальной сети почти уже депутат Государственной Думы. Остальные места распределились следующим образом: - Анатолий Лисицын – 34,21%, - Елена Кузнецова – 11,70%, - Олег Виноградов – 3,88%, - Ирина Лобанова – 3,43%, - Владимир Ворожцов – 1,85%, - Олег Булаев – 1,17%, - Оксана Ромашкова – 1,15%.

Политика: ВЫБОРЫ

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