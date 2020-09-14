Биография губернатора Костромской области Сергея Ситникова

За Сергея Ситникова проголосовали почти 65% избирателей. ФОТО: администрация Костромской области

По данным Избирательной комиссии Костромской области, победу на губернаторских выборах, которые прошли 11-13 сентября, одержал действующий глава региона Сергей Ситников. За него проголосовали почти 65% избирателей. Второе место занял представитель партии КПРФ Валерий Ижицкий, третье - член партии "Справедливая Россия" Александр Плюснин.

Избранный губернатор родился 18 января 1963 года в Костроме. В 1986 году Сергей Ситников окончил Костромской государственный педагогический институт имени Н.А.Некрасова по специальности "история и педагогика". С 1986 по 1987 год проходил службу в армии, а сразу после возвращения стал инструктором отдела комсомольских организаций, затем заведующим идеологическим отделом и секретарем Костромского областного комитета ВЛКСМ.

В 1991 году врио губернатора возглавил газету "Молодой ленинец", а с февраля 1992-го - комитет по делам молодежи, семьи и детства администрации Костромской области. Через 6 лет Сергей Ситников стал председателем региональной государственной телевизионной и радиовещательной компании. С сентября 2002 года по декабрь 2004-го работал председателем калининградской ГТРК "Янтарь", председателем Костромской государственной телевизионной и радиовещательной компании, заместителем генерального директора ЗАО "Балтика РВ".

В январе 2005 года Сергей Константинович занял должность директора Костромского филиала "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (ГТРК "Кострома"). В 2007 году ушел на пост заместителя руководителя Федеральной службы по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия. Там будущий глава Костромской области проработал ровно год, после чего перешел сначала на должность заместителя руководителя, а потом и руководителя Роскомнадзора.

13 апреля 2012 года Сергей Ситников был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Костромской области. А уже 28 апреля по решению региональной Думы стал полноправным главой региона.

15 мая 2015 года Сергей Константинович вновь назначен врио губернатора, а 13 сентября того же года был избран губернатором Костромской области. И вот спустя пять лет многие костромичи вновь отдали за него свои голоса.

Сергей Ситников имеет немало наград. В 2018 году ему был вручен орден "За заслуги перед Отечеством" IV степени, также он награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" I и II степеней. Сергей Константинович имеет благодарность Президента Российской Федерации, которая была вручена в 2013 году, и классный чин государственной гражданской службы– действительный государственный советник Российской Федерации 2 класса.