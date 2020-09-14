Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 14 сентября 2020 года: вылечились лишь два человека

Скриншот Яндекс.Статистика

Всего заражений: 7809

Всего выздоровлений: 7283

Умер:42 человека

Гостиницы: работают

Зоопарк: работает

Кинотеатры: открылись

Музеи: открылись, есть ограничения по численности туристических групп

Изоляция для приезжих: нет

Действует масочный режим

Открыта продажа билетов на концерты, театральные и цирковые представления

В Ярославской области за сутки коронавирусом заболели еще 46 человек, а выписались с больничных лишь два жителя региона.

На данный момент госпитализирован 441 ярославец: 161 человек с подствержденным COVID-19 и 280 - с типичной клиникой болезни. На карантине находятся 2253 жителя области.

Статистика заболевших по районам Фото: Правительство Ярославской области

Статистика заболевших по районам:

Ярославль - 3828;

Рыбинск – 1117;

Ростовский МР - 419;

Тутаевский МР - 371;

Переславский городской округ - 365;

Ярославский МР - 339;

Гаврилов-Ямский МР – 268;

Рыбинский МР - 209;

Борисоглебский МР - 172;

Угличский МР - 147;

Некрасовский МР - 146;

Пошехонский МР - 124;

Большесельский МР - 89;

Некоузский МР - 70;

Даниловский МР - 62;

Мышкинский МР - 36;

Первомайский МР - 21;

Брейтовский МР – 17;

Любимский МР – 9.