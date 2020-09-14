Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 14 сентября 2020 года: вылечились лишь два человека

Скриншот Яндекс.Статистика
Всего заражений: 7809
Всего выздоровлений: 7283
Умер:42 человека
Гостиницы: работают
Зоопарк: работает
Кинотеатры: открылись
Музеи: открылись, есть ограничения по численности туристических групп
Изоляция для приезжих: нет
Действует масочный режим
Открыта продажа билетов на концерты, театральные и цирковые представления
В Ярославской области за сутки коронавирусом заболели еще 46 человек, а выписались с больничных лишь два жителя региона.
На данный момент госпитализирован 441 ярославец: 161 человек с подствержденным COVID-19 и 280 - с типичной клиникой болезни. На карантине находятся 2253 жителя области.
Статистика заболевших по районам
Фото: Правительство Ярославской области
Статистика заболевших по районам:
Ярославль - 3828;
Рыбинск – 1117;
Ростовский МР - 419;
Тутаевский МР - 371;
Переславский городской округ - 365;
Ярославский МР - 339;
Гаврилов-Ямский МР – 268;
Рыбинский МР - 209;
Борисоглебский МР - 172;
Угличский МР - 147;
Некрасовский МР - 146;
Пошехонский МР - 124;
Большесельский МР - 89;
Некоузский МР - 70;
Даниловский МР - 62;
Мышкинский МР - 36;
Первомайский МР - 21;
Брейтовский МР – 17;
Любимский МР – 9.