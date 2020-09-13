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Кострома

Снял плакат и смял его: на выборах в Костроме не обошлось без курьезов

Серьезных нарушений при этом не выявили
Светлана Крутикова
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Серьезных нарушений за три дня голосования не выявили

Серьезных нарушений за три дня голосования не выявили

Фото: Олег ЗОЛОТО

Сегодня, 13 сентября, в Костромской области проходит основной день голосования.

Ранним утром на избирательном участке №183 в Костроме произошел весьма неординарный инцидент. На участок пришли представители «Справедливой России» Евгений Гуцев, который является членом облизбиркома с правом совещательного голоса, и Сергей Колобков, баллотирующийся в депутаты областной думы. Как сообщает «МК в Костроме», на одной из стен в помещении Гуцев увидел плакат проекта «Народный бюджет», сорвал его и смял. Колобков же снимал происходящее на видео. На место прибыла полиция. Правоохранителям пришлось успокаивать мужчин и увозить их в участок. Чем именно помешал справедливороссам плакат, с достоверностью сказать нельзя.

Данным инцидентом третий день голосования себя не исчерпал. Движение в защиту прав избирателей «Голос» разместило в Сети сообщение о том, что на одном из участков появился человек в форме с погонами майора, «представился организатором голосования военнослужащих и вел фотосъемку в помещении для голосования», рассказали в пресс-службе областной избирательной комиссии. Провели проверку и установили, что костромич является избирателем данного участка и всего лишь пришел выполнить свой гражданский долг.

- С разрешения председателя участковой избирательной комиссии мужчина произвел фотосъемку, законодательством это не запрещено, и покинул помещение для голосования, - пояснили в облизбиркоме.

Накануне, 12 сентября, в нарушении правил уличили кандидата в депутаты Александра Субботина. Мужчина в день тишины разместил у себя на странице в социальный сети пост с призывом «найти 15 минут, проголосовать и получить в думе своего депутата - нового, демократического, знакомого лично». Понесет ли костромич ответственность за пренебрежение законом, пока неизвестно.

В целом же голосование, учитывая, что в регионе состоялись сразу несколько выборных кампаний, прошло спокойно, серьезных нарушений не выявили.

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