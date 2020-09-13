Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 13 сентября 2020 года: заболел еще 41 человек

Заболел 41 человек, выздоровели - 4. ФОТО: скриншот Яндекс.Статистика

Всего заражений: 7763

Всего выздоровлений: 7281

Всего умерших: 42 человек

Гостиницы: работают на ¾ загрузки, кафе и рестораны при них – на вынос и доставку еды в номера

Зоопарк: работает

Кинотеатры: открылись

Музеи: открылись, есть ограничения по численности туристических групп

Изоляция для приезжих: нет

Действует масочный режим

Открыта продажа билетов на концерты, театральные и цирковые представления

За сутки коронавирус диагностировали еще у 41 жителя Ярославской области. Выписали при этом всего четверых человек.

В последние дни растет число госпитализированных ярославцев. В настоящее время в больницах находятся 423 пациента. Из них 162 с подтвержденным COVID-19, 261 - с типичной клиникой инфекции.

На карантине после контакта с заразившимися остаются 2250 человек.

Статистика распространения коронавируса по региону Фото: Правительство Ярославской области

Статистика распространения коронавируса по региону:

Ярославль - 3810;

Рыбинск - 1116;

Ростовский МР - 416;

Тутаевский МР - 371;

Переславский городской округ - 357;

Ярославский МР - 339;

Гаврилов-Ямский МР - 264;

Рыбинский МР - 209;

Борисоглебский МР - 172;

Некрасовский МР - 146;

Угличский МР - 143;

Пошехонский МР - 124;

Большесельский МР - 89;

Некоузский МР - 63;

Даниловский МР - 62;

Мышкинский МР - 36;

Первомайский МР - 21;

Брейтовский МР - 16;

Любимский МР - 9.