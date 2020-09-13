Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 13 сентября 2020 года: заболел еще 41 человек

Заболел 41 человек, выздоровели - 4. ФОТО: скриншот Яндекс.Статистика
Всего заражений: 7763
Всего выздоровлений: 7281
Всего умерших: 42 человек
Гостиницы: работают на ¾ загрузки, кафе и рестораны при них – на вынос и доставку еды в номера
Зоопарк: работает
Кинотеатры: открылись
Музеи: открылись, есть ограничения по численности туристических групп
Изоляция для приезжих: нет
Действует масочный режим
Открыта продажа билетов на концерты, театральные и цирковые представления
За сутки коронавирус диагностировали еще у 41 жителя Ярославской области. Выписали при этом всего четверых человек.
В последние дни растет число госпитализированных ярославцев. В настоящее время в больницах находятся 423 пациента. Из них 162 с подтвержденным COVID-19, 261 - с типичной клиникой инфекции.
На карантине после контакта с заразившимися остаются 2250 человек.
Статистика распространения коронавируса по региону
Фото: Правительство Ярославской области
Статистика распространения коронавируса по региону:
Ярославль - 3810;
Рыбинск - 1116;
Ростовский МР - 416;
Тутаевский МР - 371;
Переславский городской округ - 357;
Ярославский МР - 339;
Гаврилов-Ямский МР - 264;
Рыбинский МР - 209;
Борисоглебский МР - 172;
Некрасовский МР - 146;
Угличский МР - 143;
Пошехонский МР - 124;
Большесельский МР - 89;
Некоузский МР - 63;
Даниловский МР - 62;
Мышкинский МР - 36;
Первомайский МР - 21;
Брейтовский МР - 16;
Любимский МР - 9.