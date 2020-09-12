Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 12 сентября 2020 года: выздоровевших почти в два раза больше, чем заболевших

Выздоровели 86 человек, заразились - 44. ФОТО: скриншот Яндекс.Статистика

Всего заражений: 7722

Всего выздоровлений: 7277

Всего умерших: 42 человек

Гостиницы: работают на ¾ загрузки, кафе и рестораны при них – на вынос и доставку еды в номера

Зоопарк: работает

Кинотеатры: открылись

Музеи: открылись, есть ограничения по численности туристических групп

Изоляция для приезжих: нет

Действует масочный режим

Открыта продажа билетов на концерты, театральные и цирковые представления

Число вылечившихся от COVID-19 в Ярославской области увеличилось на 86 человек. При этом за минувшие сутки коронавирус выявили еще у 44 жителей региона.

В настоящее время на лечении в больницах находятся 413 пациентов. Из них 155 с подтвержденной инфекцией, 258 - с типичной клиникой COVID-19. На карантине после контакта с заболевшими находится 2221 ярославец.

Статистика распространения коронавируса по региону выглядит так:

Ярославль - 3799;

Рыбинск - 1104;

Ростовский МР - 407;

Тутаевский МР - 371;

Переславский городской округ - 357;

Ярославский МР - 339;

Гаврилов-Ямский МР - 260;

Рыбинский МР - 208;

Борисоглебский МР - 172;

Некрасовский МР - 146;

Угличский МР - 143;

Пошехонский МР - 120;

Большесельский МР - 89;

Некоузский МР - 63;

Даниловский МР - 62;

Мышкинский МР - 36;

Первомайский МР - 21;

Брейтовский МР - 16;

Любимский МР - 9.