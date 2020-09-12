Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 12 сентября 2020 года: выздоровевших почти в два раза больше, чем заболевших

Выздоровели 86 человек, заразились - 44. ФОТО: скриншот Яндекс.Статистика
Всего заражений: 7722
Всего выздоровлений: 7277
Всего умерших: 42 человек
Гостиницы: работают на ¾ загрузки, кафе и рестораны при них – на вынос и доставку еды в номера
Зоопарк: работает
Кинотеатры: открылись
Музеи: открылись, есть ограничения по численности туристических групп
Изоляция для приезжих: нет
Действует масочный режим
Открыта продажа билетов на концерты, театральные и цирковые представления
Число вылечившихся от COVID-19 в Ярославской области увеличилось на 86 человек. При этом за минувшие сутки коронавирус выявили еще у 44 жителей региона.
В настоящее время на лечении в больницах находятся 413 пациентов. Из них 155 с подтвержденной инфекцией, 258 - с типичной клиникой COVID-19. На карантине после контакта с заболевшими находится 2221 ярославец.
Статистика распространения коронавируса по региону выглядит так:
Ярославль - 3799;
Рыбинск - 1104;
Ростовский МР - 407;
Тутаевский МР - 371;
Переславский городской округ - 357;
Ярославский МР - 339;
Гаврилов-Ямский МР - 260;
Рыбинский МР - 208;
Борисоглебский МР - 172;
Некрасовский МР - 146;
Угличский МР - 143;
Пошехонский МР - 120;
Большесельский МР - 89;
Некоузский МР - 63;
Даниловский МР - 62;
Мышкинский МР - 36;
Первомайский МР - 21;
Брейтовский МР - 16;
Любимский МР - 9.
Статистика распространения коронавируса по региону
Фото: Правительство Ярославской области