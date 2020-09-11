Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 11 сентября 2020 года: выздоровели еще 57 человек

Выздоровели 57 ярославцев, заболели - 49. ФОТО: скриншот Яндекс.Статистика

Всего заражений: 7678

Всего выздоровлений: 7191

Всего умерших: 42 человек

Гостиницы: работают на ¾ загрузки, кафе и рестораны при них – на вынос и доставку еды в номера

Зоопарк: работает

Кинотеатры: открылись

Музеи: открылись, есть ограничения по численности туристических групп

Изоляция для приезжих: нет

Действует масочный режим

Открыта продажа билетов на концерты, театральные и цирковые представления

В Ярославской области за сутки выписали 57 человек, вылечившихся от коронавируса. При этом инфекцию выявили еще у 49 жителей региона.

В настоящее время госпитализированы 406 пациентов. Из них 161 с подтвержденным COVID-19, 245 с типичной клиникой заболевания. На карантине после контакта с заразившимися находятся 1865 человек.

Статистика распространения коронавируса по региону Фото: Правительство Ярославской области

Статистика распространения коронавируса по региону такова:

Ярославль - 3782;

Рыбинск - 1098;

Ростовский МР - 399;

Тутаевский МР - 371;

Переславский городской округ - 354;

Ярославский МР - 339;

Гаврилов-Ямский МР - 260;

Рыбинский МР - 207;

Борисоглебский МР - 172;

Некрасовский МР - 146;

Угличский МР - 143;

Пошехонский МР - 115;

Большесельский МР - 89;

Даниловский МР - 62;

Некоузский МР - 62;

Мышкинский МР - 36;

Первомайский МР - 18;

Брейтовский МР - 16;

Любимский МР - 9.