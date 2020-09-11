Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 11 сентября 2020 года: выздоровели еще 57 человек

Выздоровели 57 ярославцев, заболели - 49. ФОТО: скриншот Яндекс.Статистика
Всего заражений: 7678
Всего выздоровлений: 7191
Всего умерших: 42 человек
Гостиницы: работают на ¾ загрузки, кафе и рестораны при них – на вынос и доставку еды в номера
Зоопарк: работает
Кинотеатры: открылись
Музеи: открылись, есть ограничения по численности туристических групп
Изоляция для приезжих: нет
Действует масочный режим
Открыта продажа билетов на концерты, театральные и цирковые представления
В Ярославской области за сутки выписали 57 человек, вылечившихся от коронавируса. При этом инфекцию выявили еще у 49 жителей региона.
В настоящее время госпитализированы 406 пациентов. Из них 161 с подтвержденным COVID-19, 245 с типичной клиникой заболевания. На карантине после контакта с заразившимися находятся 1865 человек.
Статистика распространения коронавируса по региону
Фото: Правительство Ярославской области
Статистика распространения коронавируса по региону такова:
Ярославль - 3782;
Рыбинск - 1098;
Ростовский МР - 399;
Тутаевский МР - 371;
Переславский городской округ - 354;
Ярославский МР - 339;
Гаврилов-Ямский МР - 260;
Рыбинский МР - 207;
Борисоглебский МР - 172;
Некрасовский МР - 146;
Угличский МР - 143;
Пошехонский МР - 115;
Большесельский МР - 89;
Даниловский МР - 62;
Некоузский МР - 62;
Мышкинский МР - 36;
Первомайский МР - 18;
Брейтовский МР - 16;
Любимский МР - 9.