Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 10 сентября 2020 года: выздоровели 78 человек, заболели - 45

Выздоровели 78 человек, заболели - 4. ФОТО: скриншот Яндекс.Статистика
Всего заражений: 7629
Всего выздоровлений: 7134
Всего умерших: 42 человек
Гостиницы: работают на ¾ загрузки, кафе и рестораны при них – на вынос и доставку еды в номера
Зоопарк: работает
Кинотеатры: открылись
Музеи: открылись, есть ограничения по численности туристических групп
Изоляция для приезжих: нет
Действует масочный режим
Открыта продажа билетов на концерты, театральные и цирковые представления
За сутки диагноз COVID-19 поставили 45 жителям Ярославской области, выписали еще 78 человек.
На лечении в больницах находятся 384 пациента. Из них 141 с подтвержденной коронавирусной инфекцией, 243 с типичной клиникой COVID-19. На карантине после контакта с заразившимися остаются 1835 ярославцев.
Статистика распространения коронавируса по региону
Фото: Правительство Ярославской области
Статистика распространения коронавируса по региону:
Ярославль - 3763;
Рыбинск - 1084;
Ростовский МР - 398;
Тутаевский МР - 371;
Переславский городской округ - 354;
Ярославский МР - 339;
Гаврилов-Ямский МР - 257;
Рыбинский МР - 204;
Борисоглебский МР - 171;
Некрасовский МР - 146;
Угличский МР - 142;
Пошехонский МР - 113;
Большесельский МР - 89;
Даниловский МР - 62;
Некоузский МР - 62;
Мышкинский МР - 31;
Первомайский МР - 18;
Брейтовский МР - 16;
Любимский МР - 9.