Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 10 сентября 2020 года: выздоровели 78 человек, заболели - 45

Выздоровели 78 человек, заболели - 4. ФОТО: скриншот Яндекс.Статистика

Всего заражений: 7629

Всего выздоровлений: 7134

Всего умерших: 42 человек

Гостиницы: работают на ¾ загрузки, кафе и рестораны при них – на вынос и доставку еды в номера

Зоопарк: работает

Кинотеатры: открылись

Музеи: открылись, есть ограничения по численности туристических групп

Изоляция для приезжих: нет

Действует масочный режим

Открыта продажа билетов на концерты, театральные и цирковые представления

За сутки диагноз COVID-19 поставили 45 жителям Ярославской области, выписали еще 78 человек.

На лечении в больницах находятся 384 пациента. Из них 141 с подтвержденной коронавирусной инфекцией, 243 с типичной клиникой COVID-19. На карантине после контакта с заразившимися остаются 1835 ярославцев.

Статистика распространения коронавируса по региону Фото: Правительство Ярославской области

Статистика распространения коронавируса по региону:

Ярославль - 3763;

Рыбинск - 1084;

Ростовский МР - 398;

Тутаевский МР - 371;

Переславский городской округ - 354;

Ярославский МР - 339;

Гаврилов-Ямский МР - 257;

Рыбинский МР - 204;

Борисоглебский МР - 171;

Некрасовский МР - 146;

Угличский МР - 142;

Пошехонский МР - 113;

Большесельский МР - 89;

Даниловский МР - 62;

Некоузский МР - 62;

Мышкинский МР - 31;

Первомайский МР - 18;

Брейтовский МР - 16;

Любимский МР - 9.