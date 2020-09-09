Анатолий Лисицын: Беда ярославцев — бедность населения

Анатолий Лисицын, бывший губернатор Ярославской области Фото: Иван МАКЕЕВ

Представители одной из четырех парламентских партий из разных регионов страны и руководитель справедливороссов Сергей Миронов не только представили свое видение ситуации, но и ответили на самые острые вопросы радиослушателей и журналистов «КП».

ЯРОСЛАВСКИЙ ТРАКТ

Бывший губернатор Ярославской области Анатолий Лисицын в проблемы региона погружен плотно.

- Главная проблема региона?

- Две беды назову. Главная - бедность. Это главная социальная проблема нашей провинции. Достаточно посетить любой спальный район. Проблема в несправедливых межбюджетных отношениях. Регионы недостаточно профинансированы. А административный ресурс зачастую становится главным фактором в борьбе за нечестные выборы.

- Что вы имеет в виду?

- Администрация проводит своих кандидатов. А для других блокируются встречи с главами районных администраций. Вся бюджетная сфера, все чиновники подчинены действующей власти. Вот приняли мы поправки к Конституции. Почитайте: каждый из кандидатов имеет равные права, в том числе на встречи с избирателями. А что на деле? В такой ситуации мы готовы вместе с КПРФ предпринимать некоторые шаги.

- А надо ли вообще идти голосовать?

- Есть попытки выборы загасить. Но ваш голос - это голос свободных выборов. Для меня политика - это искусство игры вдолгую. Я всегда рассчитывал на перспективу.

КОГДА УВИДИМ ГЛУБИНУ ПЕРЕМЕН

А вот что рассказал глава «Справедливой России» Сергей Миронов:

- 13 сентября в 11 субъектах России пройдут выборы в законодательные собрания регионов. В 20 регионах выберут губернаторов. Довыборы в Госдуму пройдут в 4 областях.

Сергей Миронов: По последним данным социологических исследований, поддержка наших идей велика Фото: Иван МАКЕЕВ

- Тактика вашей партии на выборах?

- Мы идем в наступление. По последним данным социологических исследований, поддержка наших идей велика. За что выступает «Справедливая Россия»? Пандемия выявила глубокие проблемы. Главные: бедность людей и низкие доходы большинства населения.

- С бедностью власть борется.

- Это известно. Но как? Есть и другая проблема - со здравоохранением. Когда больницы вынуждены были перейти на лечение от ковида, а другие услуги не предоставлялись - и многие были вынуждены перейти на платное лечение. На этом фоне безработица еще более ухудшила положение. Наша партия предлагает решения не только в режиме скорой помощи.

- В начале года новое правительство пришло.

- Когда президент призвал к кардинальным переменам, люди почувствовали перемены. Но их глубина будет продемонстрирована 13 сентября.

- Что смущает?

- Трехдневное голосование. Есть данные, что в результате досрочного голосования конверты вскрываются и переписываются. Наш депутат Шеин предлагает: все конверты в специальный мешок, он опечатывается и избиркомами, и представителями партий. Будет честное голосование - будет и честная власть. Нечестный подсчет - это нечестная власть и нечестные налоги.

- То есть вы против растянутого голосования?

- Я не против трехдневного голосования в этом году – мы за гласность. Нужна гарантия, что голос избирателя будет защищен. Мы памятку раздадим всем в день голосования. Она начинается с вопроса: за что вас могут посадить? Ответ: за фальсификацию итогов выборов.

- Как предполагаете контролировать?

- Я призвал коллег в регионах быть готовыми к проведению митингов по окончании голосования. Но при этом, надеюсь, их проводить не придется. Здравый смысл, хочется верить, возобладает. Иначе это станет нарушением всех принципов. Что пойдет во вред нашему государству.

- Примеры есть...

- Мы видим, какая может быть открыта бездна, на примере Белоруссии. Защитить волеизъявление народа - их долг.

- Вы наступаете или обороняетесь?

- Наступать - значит добиваться справедливости. Когда люди потеряли доходы и не понимают, на что будут жить и кормить свою семью, - это слишком несправедливо для России XXI века. Мы за тех, кто трудится, и за тех, кому трудно.

- В последние месяцы возникают новые партии и движения.

- Перспективы новых партий пусть оценивают избиратели. Каждый избирательный цикл придумки возникают. Если кому-то кто-то понравился - да ради бога. Кто-то не сходит с экрана. Но главный критерий - нужность политической силы для граждан.

- Но новички голоса отбирать будут и у вас, и у других парламентских партий?

- Отбирать будут прежде всего у «Единой России».

В прямом эфире Радио «Комсомольская правда» региональные представители партии «Справедливая Россия» рассказали о непростой подготовке к Единому дню голосования Фото: Иван МАКЕЕВ

- В сентябре все на дачах урожай собирают и явка низкая...

- Да, сентябрьская явка всегда не очень высока. В том числе и потому три дня дается. И наша задача защитить эти голоса. Мы призываем своего избирателя приходить только 13 сентября. Да, явка небольшая будет, скорее всего. И тут важно, кто больше всего мобилизует своего избирателя.

- От вас будет много наблюдателей?

- Наблюдатели от «Справедливой России» предполагаются на каждом участке. И каждому члену избирательной комиссии памятка будет вручена. Как раз про наказание за фальсификацию. Там будут факты про Московскую, Нижегородскую области, про Дагестан и Сахалин - кто и за что сел из членов местных избиркомов. Должен признать: когда мне принесли в черновом варианте эту памятку и я ее прочитал, то подумал - будь я членом избирательной комиссии, сидеть за такие вещи в тюрьме не хотел бы ни при каких условиях!