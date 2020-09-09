Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 9 сентября 2020 года: количество выздоровевших и заболевших за сутки почти одинаково

Заболели 42 человека, выздоровели - 49. ФОТО: скриншот Яндекс.Статистика

Всего заражений: 7584

Всего выздоровлений: 7056

Всего умерших: 42 человек

Гостиницы: работают на ¾ загрузки, кафе и рестораны при них – на вынос и доставку еды в номера

Зоопарк: работает

Кинотеатры: открылись

Музеи: открылись, есть ограничения по численности туристических групп

Изоляция для приезжих: нет

Действует масочный режим

Открыта продажа билетов на концерты, театральные и цирковые представления

За сутки выписали 49 жителей Ярославской области. При этом коронавирус диагностировали еще у 42 человек.

На сегодняшний день на лечении в больницах находятся 376 пациентов: из них 136 с подтвержденным COVID-19, 240 с типичной клиникой инфекции. На карантине после контакта с заразившимися остаются 1740 ярославцев.

Статистика распространения коронавируса по региону Фото: Правительство Ярославской области

Статистика распространения коронавируса по региону выглядит так:

Ярославль - 3747;

Рыбинск - 1080;

Ростовский МР - 388;

Тутаевский МР - 371;

Переславский городской округ - 343;

Ярославский МР - 339;

Гаврилов-Ямский МР - 257;

Рыбинский МР - 203;

Борисоглебский МР - 169;

Некрасовский МР - 146;

Угличский МР - 142;

Пошехонский МР - 113;

Большесельский МР - 89;

Даниловский МР - 62;

Некоузский МР - 61;

Мышкинский МР - 31;

Первомайский МР - 18;

Брейтовский МР - 16;

Любимский МР - 9.