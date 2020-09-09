Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 9 сентября 2020 года: количество выздоровевших и заболевших за сутки почти одинаково

Заболели 42 человека, выздоровели - 49. ФОТО: скриншот Яндекс.Статистика
Всего заражений: 7584
Всего выздоровлений: 7056
Всего умерших: 42 человек
Гостиницы: работают на ¾ загрузки, кафе и рестораны при них – на вынос и доставку еды в номера
Зоопарк: работает
Кинотеатры: открылись
Музеи: открылись, есть ограничения по численности туристических групп
Изоляция для приезжих: нет
Действует масочный режим
Открыта продажа билетов на концерты, театральные и цирковые представления
За сутки выписали 49 жителей Ярославской области. При этом коронавирус диагностировали еще у 42 человек.
На сегодняшний день на лечении в больницах находятся 376 пациентов: из них 136 с подтвержденным COVID-19, 240 с типичной клиникой инфекции. На карантине после контакта с заразившимися остаются 1740 ярославцев.
Статистика распространения коронавируса по региону
Фото: Правительство Ярославской области
Статистика распространения коронавируса по региону выглядит так:
Ярославль - 3747;
Рыбинск - 1080;
Ростовский МР - 388;
Тутаевский МР - 371;
Переславский городской округ - 343;
Ярославский МР - 339;
Гаврилов-Ямский МР - 257;
Рыбинский МР - 203;
Борисоглебский МР - 169;
Некрасовский МР - 146;
Угличский МР - 142;
Пошехонский МР - 113;
Большесельский МР - 89;
Даниловский МР - 62;
Некоузский МР - 61;
Мышкинский МР - 31;
Первомайский МР - 18;
Брейтовский МР - 16;
Любимский МР - 9.