Жители Ивановской области получают самую низкую зарплату в стране

В первом полугодии 2020 года номинальная среднемесячная зарплата составила 27,6 тысячи рублей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Росстат назвал регионы с самыми высокими и низкими зарплатами. Ивановская область попала в число аутсайдеров. В первом полугодии 2020 года номинальная среднемесячная зарплата здесь составила 27,6 тысячи рублей.

Согласно данным Ивановостат, в январе-июне самый высокий доход имели представители отрасли финансов и страхования - 48182,4 рубля в месяц. Меньше финансистов и страховщиков заработали специалисты в области информации и связи - 38,4 тысячи рублей. Замыкает тройку лидеров сфера государственного управления и обеспечения военной безопасности и отрасль социального обеспечения. Здесь средняя зарплата в первом полугодии составила 37,4 тысячи рублей.

Самые маленькие доходы у тех, кто занимается административной деятельностью (21,4 тысячи рублей), у специалистов сельского, лесного и охотничьего хозяйств (21,3 тысячи рублей), а также у работников гостиниц, кафе и ресторанов (17,7 тысячи рублей). Возможно, на уровень зарплаты последних повлияла пандемия. Из-за коронавирусных ограничений деятельность гостиниц и общепита была на время приостановлена.

Кто еще, кроме Ивановской области, попал в список антилидеров. Это Алтайский край, здесь средняя зарплата в первом полугодии составила 28,7 тысячи рублей; Карачаево-Черкессия - 28,7 тысячи рублей, Чечня - 28,9 тысячи и Дагестан - 29,3 тысячи.

Самая же высокая номинальная средняя зарплата у жителей Чукотки - 116,5 тысячи рублей. Чуть меньше зарабатывают в Ямало-Ненецком автономном округе - 113 тысяч. Замыкает тройку лидеров Москва. Здесь средний размер зарплаты составил 96,8 тысячи рублей.