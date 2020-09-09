НОВЫЕ ЛЮДИ: Кострома нуждается в повышении туристической привлекательности

Входная группа с архитектурной подсветкой подарит парку новый образ. Фото предоставлено партией НОВЫЕ ЛЮДИ

Удивительно, но факт: к 2020 году в Костроме все еще нет ни одного современного и удобного парка с инфраструктурой, отвечающей потребностям и запросам сегодняшнего дня. Выделяются деньги, разыгрываются контракты, проводятся ремонты и реконструкции, но в итоге мы получаем очередную «парадно-выходную» зону, которая «оживает» только по праздникам.

Партия НОВЫЕ ЛЮДИ предлагает начать преображение рекреационных зон Костромы с Центрального парка. Во-первых, это исторически значимое место для костромичей. А во-вторых, парк, являясь своего рода фасадом города, по которому о Костроме судят туристы, на данный момент находится в действительно плачевном состоянии.

Место для каждого

На презентацию в Кострому прибыли основатель и председатель партии Алексей Нечаев и руководитель проектной группы, эксперт ОНФ и Общественной палаты РФ Сергей Чураков. Известный архитектор, специалист по пространственному развитию города, доцент Московского архитектурного института Сергей Чураков возглавил работу над дизайн-проектом Центрального парка, основной задачей которого была разработка нового вида современного городского пространства, где каждый человек, независимо от возраста и интересов, найдет себе занятие по душе.

Необходимо было сохранить сам дух парка, как исторически значимого места. Поэтому дизайн-проект предусматривает сохранение центральной аллеи и создание дополнительных освещенных дорожек для тихих прогулок.

Также прописаны отдельные зоны, где люди могли бы отдыхать так, как им нравится, и не мешать друг другу.

Особый акцент сделан на соответствие аттракционов и детских площадок ГОСТам и строительным нормативам. Фото предоставлено партией НОВЫЕ ЛЮДИ

Все можно менять

НОВЫЕ ЛЮДИ поддерживают проект, по которому парк будет разбит на семь рекреационных зон.

Первая зона включает в себя входную группу и детскую карусель. Входная группа с архитектурной подсветкой придает парку новый образ. Рядом с каруселью - батуты и другие аттракционы.

Вторая зона - игровая площадка для детей среднего школьного возраста. Бесконечно сложные лабиринты с горками и веревочными лестницами долго не наскучат детям от 8 лет и старше.

Третья зона - место для отдыха детей младшего школьного возраста. Поскольку дети видят мир иначе и даже двигаются по-своему, дорожки в этой зоне идут зигзагами.

Особое внимание уделено безопасности - аттракционы и детские площадки должны соответствовать ГОСТам и строительным нормативам.

Покрытие площадок из экологически чистых материалов. Идею зонирования должны поддерживать зеленые ограждения, сформированные из небольших кустарников.

Следующая зона - детское кафе с площадкой для фотографирования. Внутри - большой экран и уютные столики.

Детская железная дорога обретает новую жизнь. Ландшафтный дизайн этой зоны разработан по европейскому стандарту, предусмотрена высадка 300 кустарников и 150 деревьев, устройство клумб и альпийских горок.

Путешествие на паровозике понравится не только детям, но и взрослым.

Молодежная территория - это нескольких мини-павильонов. При этом продумать их наполнение юные костромичи смогут сами. Уютная кофейня, зона отдыха с мягкими подушками и возможностью зарядить гаджеты, мини-библиотека, место для игры в «настолки». Также проектом предусмотрен уголок для игры в пинг-понг и кинотеатр под открытым небом.

Последняя зона - ярмарочная. Здесь находятся торговые павильоны, где будут продавать стрит-фуд и сувениры, а также будет традиционная для русских городов ярмарочная площадь, где можно будет проводить городские праздники.

В молодежном пространстве предусмотрен кинотеатр под открытым небом. Фото предоставлено партией НОВЫЕ ЛЮДИ

Необходимо участие каждого

НОВЫЕ ЛЮДИ видят в ближайшем будущем наш город и область красивыми и благоустроенными - в том числе благодаря таким проектам.

- Как мы успели убедиться, в Костромской области живет немало активных, инициативных и небезразличных людей, которые ищут способы изменить жизнь региона, надеются на повышение его туристической и инвестиционной привлекательности, и НОВЫЕ ЛЮДИ готовы им в этом помочь, - говорит Алексей Нечаев. - Для обновления города и региона необходимо обновление власти. Нужны НОВЫЕ ЛЮДИ во власти. Поэтому 13 сентября мы надеемся на поддержку тех костромичей, которые хотят перемен к лучшему.

Выполнение программных планов и тезисов, содержащихся в настоящем агитационном материале, будет осуществляться исключительно на основании принимаемых в соответствии с законодательством решений органов государственной власти, органов местного самоуправления.

Заказчик: Избирательное объединение «Региональное отделение в Костромской области Политической партии «НОВЫЕ ЛЮДИ».

Опубликование агитационного материала оплачено из избирательного фонда

Избирательного объединения «Региональное отделение в Костромской области

Политической партии «НОВЫЕ ЛЮДИ».

Исполнитель: ООО «Сиверс», Юр.адрес: 188300, Ленинградская область, г. Гатчина, ул.

Соборная д.4/9 2 этаж каб.6, ИНН 3528140770 Дата выпуска 09.09.2020.