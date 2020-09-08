Партия «Новые люди»: решительно осуждаем снятие с выборов в Костроме «Партии социальной защиты»

Коллаж Олег Полежаев.

«Партию социальной защиты» сняли с выборов в Костромскую областную Думу, после рассмотрения в судебной инстанции жалобы представителей партии «Коммунисты России».

- Считаем данное решение свидетельством недостойной конкуренции, - рассказали в костромском региональном отделении партии «Новые люди». – Мы в очередной раз увидели, как политические аутсайдеры лишают людей возможности выбирать достойную власть. Суд вынес решение, рассмотрев жалобы представителей партии «Коммунисты России», которую возглавляет Максим Сурайкин. По нашему мнению, только аутсайдеры не выдерживают честной конкуренции и идут на все, чтобы не допустить новые партии в законодательные органы. Используя схожие методы, представителей «Новых людей» сняли с выборов в Белгородской и Воронежской областях. Попытки убрать наших одномандатников продолжаются до сих пор во всех регионах, где мы участвуем в выборах.

«Новые люди» выражают поддержку всем кандидатам от партии Социальной защиты, боровшимся за лучшую жизнь для костромичей.

- Мы считаем, что новые партии должна объединять одна глобальная задача – обновление власти в интересах людей. Очень жаль, что «Коммунисты России» забыли о жителях области и действуют только в своих политических интересах. Они пошли выяснять отношения в суде, а не на участках для голосования. Показав, что не доверяют избирателям самим решать, кого они хотят видеть во власти, - говорится в официальном заявлении партии «Новые люди». - Мы считаем такие методы конкуренции недостойными современных политиков и готовы подставить плечо всем сторонникам партии Социальной защиты. «Новые люди» остаются в избирательных бюллетенях, а значит, борьба за обновление Костромы продолжается.

Выборы в костромскую областную думу состоятся в единый день голосования, 13 сентября.