Расчеты в ЖКХ? Это просто!

Муниципальное предприятие «Информационно-расчетный центр» в Рыбинске успешно работает уже 16 лет

В городе Рыбинске 16 лет успешно работает муниципальное предприятие «Информационно-расчетный центр». Основными заказчиками услуг центра являются управляющие компании, ТСЖ, ресурсоснабжающие организации, ООО «Хартия».

Начисления и перерасчеты

Специалисты центра производят работы по всему спектру услуг, таких как начисление платежей за содержание и ремонт жилья, отопление, водоснабжение, электроэнергию и т.д.

Центр оказывает услуги и льготным категориям граждан: производит перерасчеты, обмен информацией с органами социальной защиты населения.

МУП «ИРЦ» в своей работе использует самые передовые информационные технологии и программные продукты, позволяющие в режиме онлайн передавать информацию в ГИС ЖКХ, - это сделано согласно требованиям действующего законодательства и для удобства граждан, которые могут ознакомиться с состоянием своего лицевого счета и осуществлением платежей за услуги на сайте ГИС ЖКХ.

С помощью личного кабинета граждане могут оперативно, не выходя из дома, получать консультации по различным вопросам начислений за жилищно-коммунальные услуги и оплачивать единый платежный документ с применением QR-кода.

Электронная база данных

Специалисты центра ведут электронную базу данных «Жилищный фонд городского округа город Рыбинск», запатентованную в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Информационная база используется для первичного паспортного учета, регистрации, снятия с регистрационного учета, получения различного вида информации в виде справок, необходимых гражданам в личных целях.

Исполняя обязанности платежного агента, МУП «ИРЦ» заключило договоры со всеми ведущими коммерческими банками - СБ РФ, ВТБ, Промсвязьбанком и т.д.

Прозрачность и эффективность

Работа МУП «ИРЦ» абсолютно прозрачна.

Управляющие компании и другие контрагенты ежедневно в рабочем режиме через удаленный доступ к программе МУП «ИРЦ» контролируют свои денежные потоки, начисления, платежи и расчеты, получают отчетность.

Сейчас это очень важный показатель эффективности деятельности центра и его конкурентоспособности.

Количество заказчиков услуг растет, заключаются договоры с вновь созданными УК города и района, товариществами собственников жилья, в том числе по многоквартирным домам, владельцы помещений в которых самостоятельно обслуживают специальные накопительные банковские счета и принимают решения о расходовании денежных средств на капитальный ремонт.