Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 8 сентября 2020 года: умерли четыре человека

От коронавируса умерли еще четыре человека. ФОТО: скриншот Яндекс.Статистика

Всего заражений: 7542

Всего выздоровлений: 7007

Всего умерших: 42 человек

Гостиницы: работают на ¾ загрузки, кафе и рестораны при них – на вынос и доставку еды в номера

Зоопарк: работает

Кинотеатры: открылись

Музеи: открылись, есть ограничения по численности туристических групп

Изоляция для приезжих: нет

Действует масочный режим

Открыта продажа билетов на концерты, театральные и цирковые представления

В Ярославской области от COVID-19 умерли еще четыре человека. Это двое мужчин, 49 и 65 лет, и две женщины. Одной из скончавшихся было 65 лет, другой - 73 года.

За сутки выписали еще 92 жителей региона, коронавирус выявили у 38 ярославцев.

В настоящее время лечение в больницах проходят 375 пациентов. Из них 146 с подтвержденной коронавирусной инфекцией, 229 с типичной клиникой COVID-19. На обязательной изоляции находятся 1969 человек, на карантине - 1708.

Статистика распространения коронавируса по Ярославской области:

Ярославль - 3723;

Рыбинск - 1080;

Ростовский МР - 387;

Тутаевский МР - 371;

Ярославский МР - 339;

Переславский городской округ - 333;

Гаврилов-Ямский МР - 257;

Рыбинский МР - 203;

Борисоглебский МР - 165;

Некрасовский МР - 146;

Угличский МР - 141;

Пошехонский МР - 113;

Большесельский МР - 89;

Даниловский МР - 62;

Некоузский МР - 59;

Мышкинский МР - 31;

Первомайский МР - 18; Б

рейтовский МР - 16;

Любимский МР - 9.