Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 8 сентября 2020 года: умерли четыре человека

От коронавируса умерли еще четыре человека. ФОТО: скриншот Яндекс.Статистика
Всего заражений: 7542
Всего выздоровлений: 7007
Всего умерших: 42 человек
Гостиницы: работают на ¾ загрузки, кафе и рестораны при них – на вынос и доставку еды в номера
Зоопарк: работает
Кинотеатры: открылись
Музеи: открылись, есть ограничения по численности туристических групп
Изоляция для приезжих: нет
Действует масочный режим
Открыта продажа билетов на концерты, театральные и цирковые представления
В Ярославской области от COVID-19 умерли еще четыре человека. Это двое мужчин, 49 и 65 лет, и две женщины. Одной из скончавшихся было 65 лет, другой - 73 года.
За сутки выписали еще 92 жителей региона, коронавирус выявили у 38 ярославцев.
В настоящее время лечение в больницах проходят 375 пациентов. Из них 146 с подтвержденной коронавирусной инфекцией, 229 с типичной клиникой COVID-19. На обязательной изоляции находятся 1969 человек, на карантине - 1708.
Статистика распространения коронавируса по Ярославской области:
Ярославль - 3723;
Рыбинск - 1080;
Ростовский МР - 387;
Тутаевский МР - 371;
Ярославский МР - 339;
Переславский городской округ - 333;
Гаврилов-Ямский МР - 257;
Рыбинский МР - 203;
Борисоглебский МР - 165;
Некрасовский МР - 146;
Угличский МР - 141;
Пошехонский МР - 113;
Большесельский МР - 89;
Даниловский МР - 62;
Некоузский МР - 59;
Мышкинский МР - 31;
Первомайский МР - 18; Б
рейтовский МР - 16;
Любимский МР - 9.
Статистика распространения коронавируса
Фото: Правительство Ярославской области