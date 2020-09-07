В Ярославле вспоминают трагедию в Беслане

«Мы помним тебя, Беслан» - под таким названием в школе№ 25 прошел урок памяти Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

«Мы помним тебя, Беслан» - под таким названием в ярославской школе№ 25, которая носит имя погибшего сотрудника СОБРа Александра Сивагина, прошел урок памяти. Он приурочен к официальной памятной дате России – «Дню солидарности в борьбе с терроризмом – 3 сентября».

Это только кажется, что терроризм где-то далеко, на самом же деле от него не застрахован никто. И события последних 15 лет наглядно нам это демонстрируют: серия взрывов в домах российских городов, теракт в Каспийске в День Победы и захват заложников в концертном зале на Дубровке, подрывы в метро и, конечно, страшные три дня в Беслане.

- Это киноакция «Дети мира – за мир», которая существует уже около 10 лет и носит профилактический характер. Мы рассказываем старшеклассникам, как нужно себя вести в экстренных ситуациях и наоборот, что не следует делать, говорим о том, как не стать жертвой вербовщиков, доносим мысль, что у терроризма нет лица, нет национальности и нет религии. Мы привлекаем различные организации, например, региональное отделение «Ассамблеи народов России», нам помогают сотрудники органов внутренних дел, которые занимаются борьбой с терроризмом и экстремизмом, - рассказала ведущий специалист отдела кино КЗЦ «Миллениум» Ольга Штейнберг.

Все уроки проводятся в рамках проекта «Школа дружбы народов» на субсидию Правительства региона по областной целевой программе «Гармонизация межнациональных отношений в Ярославской области».

Много лет с общественниками сотрудничают представители регионального УМВД. На этот урок памяти к школьникам пришел сотрудник Центра по противодействию экстремизму регионального УМВД России Владимир Зайцев.

- 16 лет назад праздник 1 сентября был омрачен трагедией, по количеству жертв она считается самой страшной за всю новую историю страны. Свыше 1000 заложников, взрослые и дети, в том числе дошкольного возраста. Всего 334 погибших. И сегодня террористическая угроза не миновала. По-прежнему активно работают вербовщики, которые затуманивают неокрепшие умы, и стараются привлечь молодежь к совершению террористических актов, - предостерегает сотрудник полиции.

В настоящее время в мире существует угроза – Исламское государство, деятельность которого запрещена в России. Террористы активно используют религию для пополнения своей армии, руководители организации сеют вражду и ненависть, как между представителями разных конфессий, так и внутри мусульманского сообщества. Вопросами вербовки занимается целый медиа-холдинг, для различных социальных групп разработаны свои методы привлечения новых последователей.

- Поэтому следует быть осторожными в социальных сетях, в мессенджерах. Ведь неизвестно, откуда тебе пишут – с соседней улицы или с Ближнего Востока. В особой зоне риска находятся молодые люди, девушки, поэтому мы встречаемся со школьниками, студентами, стараемся уберечь их от необдуманного шага, который может поломать всю жизнь. Ведь наша задача не только выявлять преступления, но и предупреждать их, - пояснил Владимир Зайцев.

Система противодействия терроризму постоянно совершенствуется. Но эта работа может стать еще более эффективной, если сами граждане будут проявлять разумную бдительность. Вовремя прерванный диалог с незнакомцем и элементарная внимательность в общественном месте в равной степени может спасти чьи-то жизни.