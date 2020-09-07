ВЦИОМ о выборах в Костромской области: у ЕР 36%, «Новые люди» догнали эсеров

ВЦИОМ подвел итоги опроса общественного мнения. Фото предоставлено авторами проекта.

Почти половина избирателей в Костромской области определились со своими партийными

предпочтениями и планируют проголосовать, а в число потенциальных лидеров неожиданно вошла партия «Новые люди», - говориться в аналитическом обзоре Всероссийского центра исследований общественного мнения (ВЦИОМ). Результаты опросов костромичей и жителей еще нескольких регионов (Калужской, Рязанской, Новосибирской областей и г. Томска) были накануне опубликованы на сайте центра.

В число лидеров партийных предпочтений вошли привычные всем «Единая Россия», КПРФ и ЛДПР. В регионе 36% избирателей декларируют намерение проголосовать за «ЕР», 16% — за КПРФ, 11% — за ЛДПР, по 7% выбрали «Новых людей», «Справедливую Россию» и Партию пенсионеров.

- За два месяца мониторинга партия «Новые люди» увеличила свою узнаваемость (известность с подсказкой) в зависимости от региона в 2-3 раза: если в начале июля о ней слышали от 16% до 37%, то в конце августа — уже от 41% до 57% избирателей. Рост спонтанной известности «Новых людей» также существенный — за две недели до голосования ее самостоятельно называли в числе российских политических партий от 13% до 22% опрошенных, - говорится в пресс-релизе ВЦИОМ. С полными результатами исследования можно ознакомиться на официальной странице Центра. Напомним, для прохождения в областной парламент партиям необходимо преодолеть пятипроцентный барьер.

Опросы проведены 8-14 июля, 5-11, 24-27 и 30-31 августа 2020 г. в Калужской, Костромской,

Рязанской, Новосибирской областях и в городе Томск по заказу политической партии «Новые люди». В каждой из областей в опросе приняли участие по 600 респондентов в возрасте от 18 лет, в Томске выборка составила 400 респондентов. Метод опроса — телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров. Выборка извлечена из полного списка телефонных номеров, задействованных на территории региона. Данные взвешены на вероятность отбора и по социально-демографическим параметрам. Для данной выборки предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 4% для областей и 6% для Томска. Помимо статистической погрешности смещение в данных опросов могут вносить формулировки вопросов и различные обстоятельства, возникающие в ходе полевых работ.