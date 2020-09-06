В Костромской области при пожаре в частном доме погибли две женщины и ребенок

Пожар произошел в в поселке Малое Раменье Вохомского района. ФОТО: пресс-служба Главного управления МЧС России по Костромской области

Пожар в частном доме в Вохомском районе Костромской области унес жизни трех человек.

Трагедия произошла вчера, 5 сентября, в поселке Малое Раменье. По предварительными данным, деревянный жилой дом, в котором проживала семья с ребенком, загорелся около 15 часов.

- Сообщение о возгорании дома и бани поступило на пульт дежурного в 15:15. К 15:47 возгорание локализовали. Полностью ликвидировать огонь удалось к 17 часам, - рассказали в Главном управлении регионального МЧС.

По информации пресс-службы следственного комитета России по Костромской области, в результате пожара погибли три человека. 23-летняя женщина и ее трехлетняя дочь, а также их 34-летняя соседка.

Что стало причиной пожара, пока неизвестно. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято решение о необходимости возбуждения уголовного дела.