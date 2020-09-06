Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 6 сентября 2020 года: заболевших почти в три раза больше, чем выздоровевших

Заболели 42 человека, выписались - 15. ФОТО: скриншот Яндекс.Статистика

Всего заражений: 7465

Всего выздоровлений: 6909

Всего умерших: 38 человек

Гостиницы: работают на ¾ загрузки, кафе и рестораны при них – на вынос и доставку еды в номера

Зоопарк: работает

Кинотеатры: открылись

Музеи: открылись, есть ограничения по численности туристических групп

Изоляция для приезжих: нет

Действует масочный режим

Открыта продажа билетов на концерты, театральные и цирковые представления

За сутки коронавирус диагностировали у 42 жителей Ярославской области. При этом вылечились и выписались 15 ярославцев.

Информация будет дополняться.