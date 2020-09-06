Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 6 сентября 2020 года: заболевших почти в три раза больше, чем выздоровевших

Заболели 42 человека, выписались - 15. ФОТО: скриншот Яндекс.Статистика
Всего заражений: 7465
Всего выздоровлений: 6909
Всего умерших: 38 человек
Гостиницы: работают на ¾ загрузки, кафе и рестораны при них – на вынос и доставку еды в номера
Зоопарк: работает
Кинотеатры: открылись
Музеи: открылись, есть ограничения по численности туристических групп
Изоляция для приезжих: нет
Действует масочный режим
Открыта продажа билетов на концерты, театральные и цирковые представления
За сутки коронавирус диагностировали у 42 жителей Ярославской области. При этом вылечились и выписались 15 ярославцев.
Информация будет дополняться.