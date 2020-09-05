В Ярославле бойцовская собака оставила хозяйку без губ

В Ярославле стаффордширский терьер изуродовал лицо своей хозяйки Фото: Иван ВИСЛОВ

В Ярославле стаффордширский терьер изуродовал лицо своей хозяйки. Инцидент произошел 23 августа в одной из квартир на Нефтестрое. О том, как все случилось, КП-Ярославль рассказала коллега пострадавшей женщины.

Светлана собиралась гулять со своей собакой Джесси. Стафф появился в семье больше восьми лет назад. Всегда был дружелюбным, агрессии не проявлял. Что случилось с собакой в тот роковой день, неизвестно. Но когда хозяйка наклонилась к Джесси, чтобы надеть ошейник, та прыгнула и вцепилась женщине в лицо. В результате Светлана осталась без губ. После этого терьер отошел в сторону и больше никого не трогал. Стаффа закрыли в кладовке.

- В это время я была за городом. Мне позвонила дочь Светланы и сказала, что маму укусила Джесси. Я вызвала скорую, полицию и поехала в Ярославль, - рассказала Светлана Мазаева.

Из-за травмы женщина не может нормально есть и говорить. ФОТО: Светлана Мазаева

Врачи оказали пострадавшей первую помощь. Ярославне требуется пластика губ. Из-за травмы женщина не может нормально есть и говорить. По предварительным данным, стоимость операции составит около 200 тысяч рублей. Для Светланы, которая работает старшим продавцом, это неподъемная сумма. В настоящее время родственники и друзья собирают деньги на дорогостоящее лечение.

Что же касается Джесси, семья, не зная, как стафф будет вести себя дальше, приняла решение усыпить собаку. Это сделали на следующий день после происшествия.