Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 5 сентября 2020 года: выздоровели 79 человек, заразились - 38

Выздоровели 79 человек, заразились - 38. ФОТО: скриншот Яндекс.Статистика
Всего заражений: 7423
Всего выздоровлений: 6894
Всего умерших: 38 человек
Гостиницы: работают на ¾ загрузки, кафе и рестораны при них – на вынос и доставку еды в номера
Зоопарк: работает
Кинотеатры: открылись
Музеи: открылись, есть ограничения по численности туристических групп
Изоляция для приезжих: нет
Действует масочный режим
Открыта продажа билетов на концерты, театральные и цирковые представления
Еще у 38 жителей Ярославской области диагностировали коронавирус. За сутки выписали 79 человек.
Лечение в больницах проходят 343 пациента: из них 139 с подтвержденной коронавирусной инфекцией, 204 с типичной клиникой COVID-19.
На обязательной изоляции после возвращения из-за границы находятся 2568 ярославцев, на карантине после контакта с заразившимися - 1690.
Статистика распространения COVID-19 по региону:
Ярославль - 3651;
Рыбинск - 1066;
Ростовский МР - 384;
Тутаевский МР - 371;
Ярославский МР - 338;
Переславский городской округ - 332;
Гаврилов-Ямский МР - 254;
Рыбинский МР - 202;
Борисоглебский МР - 158;
Некрасовский МР - 146;
Угличский МР - 139;
Пошехонский МР - 103;
Большесельский МР - 89;
Даниловский МР - 61;
Некоузский МР - 58;
Мышкинский МР - 31;
Первомайский МР - 18;
Брейтовский МР - 14;
Любимский МР - 8.
Статистика распространения COVID-19
Фото: Правительство Ярославской области