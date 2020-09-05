Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 5 сентября 2020 года: выздоровели 79 человек, заразились - 38

Выздоровели 79 человек, заразились - 38. ФОТО: скриншот Яндекс.Статистика

Всего заражений: 7423

Всего выздоровлений: 6894

Всего умерших: 38 человек

Гостиницы: работают на ¾ загрузки, кафе и рестораны при них – на вынос и доставку еды в номера

Зоопарк: работает

Кинотеатры: открылись

Музеи: открылись, есть ограничения по численности туристических групп

Изоляция для приезжих: нет

Действует масочный режим

Открыта продажа билетов на концерты, театральные и цирковые представления

Еще у 38 жителей Ярославской области диагностировали коронавирус. За сутки выписали 79 человек.

Лечение в больницах проходят 343 пациента: из них 139 с подтвержденной коронавирусной инфекцией, 204 с типичной клиникой COVID-19.

На обязательной изоляции после возвращения из-за границы находятся 2568 ярославцев, на карантине после контакта с заразившимися - 1690.

Статистика распространения COVID-19 по региону:

Ярославль - 3651;

Рыбинск - 1066;

Ростовский МР - 384;

Тутаевский МР - 371;

Ярославский МР - 338;

Переславский городской округ - 332;

Гаврилов-Ямский МР - 254;

Рыбинский МР - 202;

Борисоглебский МР - 158;

Некрасовский МР - 146;

Угличский МР - 139;

Пошехонский МР - 103;

Большесельский МР - 89;

Даниловский МР - 61;

Некоузский МР - 58;

Мышкинский МР - 31;

Первомайский МР - 18;

Брейтовский МР - 14;

Любимский МР - 8.