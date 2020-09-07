"Улетевшие в небо". В Ярославле вспоминают команду "Локомотив"

7 сентября у "Арены"собралось от 8 до 12 тысяч человек Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

7 сентября - черная дата в истории Ярославля и Ярославской области. 9 лет назад в авиакатастрофе разбились игроки, тренеры и персонал хоккейной команды "Локомотив", а также члены экипажа Як-42Д. КП-Ярославль вспоминает события тех дней.

Груда обгоревшего металла

Среда, 7 сентября, 15:38. Самолет аваиакомпании "Як Сервис" с "Локомотивом" на борту набирает высоту на взлетной полосе аэропорта "Туношна". Впереди у ребят игра в Минске...

Самолет выкатился за пределы взлетной полосы, взлетел. Но этот полет длился всего несколько секунд. Набрав высоту не более 5-6 метров, лайнер сталкивается с радиомаяком и падает. Очевидцы сообщают, что при падении Як-42 полностью разрушился и превратился в груду обгоревшего металла. Фрагменты самолета были разбросаны на расстоянии 800-900 метров от взлетной полосы.

Фрагменты самолета были разбросаны на расстоянии 800-900 метров от взлетной полосы Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

"Поговорите со мной"

На борту находилось 45 человек. 43 человека погибли на месте, чудом выжили двое: инженер по авиационному и радиотехническому обслуживанию Александр Сизов и хоккеист Александр Галимов. Оба они сидели в последнем ряду и не были пристегнуты. От удара обоих выкинуло в реку Туношонка, где Галимова подобрал дежуривший рядом катер полиции. Александр находился в сознании, хоть и получил тяжелейшие травмы - он сумел сам выбраться из лайнера и даже назвать себя.

В больницу обоих привезли через полчаса после катастрофы.

- Не уносите меня, поговорите со мной, - просил Саша Галимов, и к нему пустили родителей, жену и тещу, после чего дали успокоительное.

Казалось бы, есть надежда на спасение. Но спустя пять дней Александр Галимов умирает в больнице. Он всегда уходил со льда последним и здесь не стал изменять традиции...

Александр Галимов всегда уходил со льда последним и здесь не стал изменять традиции

У Александра Сизова диагностировали многочисленные переломы и ожоги 15% тела. Вместе с Александром Галимовым его на самолете МЧС перевезли в клинику Москвы. В день, когда не стало хоккеиста, 12 сентября, сообщили, что жизнь бортинженера вне опасности. Он стал единственным выжившим в этой трагедии.

Море зонтов и цветов

Гибель одной из самых сильных хоккейных команд России потрясла не только Ярославскую область, не только всю Россию, но и людей в других странах. Пока шли соболезнования в связи с авиакатастрофой, ярославцы несли цветы и свечи к спортивному комплексу "Арена-2000.Локомотив". Когда-то здесь радовались победам ребят, но в эти дни площадь перед спорткомплексом стала главным местом скорби. По разным оценкам, 7 сентября здесь собралось от 8 до 12 тысяч человек, в ближайших цветочных магазинах невозможно было ничего купить, разобрали все.

Попрощаться с любимой командой пришли около 100 тысяч человек Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Акции памяти прошли в о многих российских городах, а также в Минске, Праге, Карловых Варах, Риге, Тренчине. А вместо хоккейного матча, который должен был пройти между "Локомотивом" и "Динамо" в столице Республики Беларусь состоялся вечер-реквием.

Траур в Ярославской области продолжался с 9 по 11 сентября. 10 сентября в "Арене" простились с теми игроками и членами команды, которых родные решили похоронить на ярославской земле. В последний раз взглянуть на своих любимых игроков пришли около 100 тысяч человек. Люди часами стояли под дождем, казалось, сама природа оплакивала ребят. Это море зонтов в районе Московского проспекта до сих пор помнят многие.

Это море зонтов в районе Московского проспекта до сих пор помнят многие Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В церемонии прощания приняли участие на тот момент председатель правительства РФ Владимир Путин, министр МВД Рашид Нургалиев, известные спортсмены.

В этот же день в Омске простились с вратарем Александром Вьюхиным, а 11 сентября в Праге - с карелом Рахунеком, Яном Мареком и Йозефом Вашичеком.

В памяти навсегда

Спустя год, 7 сентября, 2012 году в Туношне на берегу реки открыли мемориальный комплекс. Здесь установлен крест, обустроен с пуск к воде - к тому самому месту, где лежал фюзеляж самолета. В этот же день ярославцы приняли участие в "Марше тишины" - прошли шествием от администрации Фрунзенского района до "Арены-2000".

В Туношне на месте крушения установили крест. ФОТО: архив КП

У еще через год у спортивного комплекса открыли мемориал "Хоккейное братство". 37 хоккейных клюшек, если смотреть на них под разными углами выглядят либо падающей птицей, либо взлетающим самолетом.

Акции памяти 7 сентября в Ярославле проходят ежегодно. В этом году состоятся служба и панихида в Успенском соборе, а также возложение венков на Леонтьевском кладбище.