Подросток из Костромы пришел в себя после ЧП в бассейне

11-летний мальчик чуть не утонул в бассейне микрорайона Паново Фото: Алексей БУЛАТОВ

11-летний мальчик, который чуть не утонул в бассейне микрорайона Паново Костромы, пришел в себя. Но сознание его еще довольно путанное, пока что ребенок даже не может есть самостоятельно.

И не удивительно, ведь под водой он находился более минуты. Если бы ребенка вовремя не заметили другие посетители бассейна, все могло бы закончиться гораздо хуже. Напомним, что ЧП произошло 2 сентября. 11-летний подросток пришел на свое первое занятие по плаванию. Как сообщает СКР по Костромской области, тренер подложила ему под спину специальную доску и ушла в другой конец бассейна. Доска выскочила и мальчик стал тонуть. Только быстрые действия другого тренера спасли юному костромичу жизнь.

- По факту происшествия возбуждено уголовное дело – «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека». Проведен осмотр места, изъяты записи с видеокамер, - сообщили в СКР по Костромской области.