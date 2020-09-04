Отец-мучитель? Ивановец подозревается в истязании двух своих детей

Расследование дела взяла на контроль прокуратура Фото: Андрей КАРА

В отношении 39-летнего жители Ивановской области следователи возбудили уголовное дело по статье «Истязания».

Мужчина систематически и хладнокровно издевался над своими сыновьями 9 и 12 лет, сообщает пресс-служба СКР по Ивановской области. Как сообщает ведомство, отец избивал мальчишек, когда сам находился в состоянии алкогольного опьянения. Так как случалось это довольно часто, то и терпеть издевательства детям приходилось систематически. По данным следствия, издевательства продолжались с апреля прошлого года по сентябрь 2020-го, когда, наконец-то, семейные тайны выплыли наружу.

- В настоящее время подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения, связанной с изоляцией от общества, - пояснили в региональном СКР.

Расследование уголовного дела продолжается и его ход взят на контроль прокуратурой Ивановской области.