Что посмотреть: в Ярославле пройдет Фестиваль уличного кино

Кадр из фильма "Большая восьмерка". ФОТО: предоставлено организаторами Международного фестиваля уличного кино

12 сентября на Стрелке в рамках Дня города и «Пира на Волге» пройдет Фестиваль уличного кино.

На нем можно будет не только посмотреть 10 интересных картин, которые из сотен претендентов выбрали киноэксперты, но и проголосовать за лучшую светом фонарика. Автор лучшей ленты получит главный приз – 1,5 миллиона рублей на свой полнометражный дебют.

Все фильмы можно увидеть бесплатно, главное, не забудьте предварительно зарегистрироваться на сайте.

Итак, какие фильмы вошли в конкурсную программу:

- «Подвиг» Ивана Петухова, спродюсированный Тимуром Бекмамбетовым. В фильме играют Алексей Агранович и Алексей Лысенков. Фильм снят в жанре скринреалити, где зритель увидит историю героя через его компьютер.

- «Маруся» Светланы Устиновой с Марией Поезжаевой, Екатериной Варнавой и Даниилом Вахрушевым в главных ролях. До слез трогающая картина, после которой хочется рвать и метать.

- «Ничто не может помешать нам любить» Ян Гэ. В карантин многие из нас оказывались запертыми дома. В фильме можно посмотреть, как это пережила автор фильма и по совместительству актриса театра «Гоголь-центр».

- «Обмен» Аксиньи Гог. Маленький фильм, основанный на истории большого подвига.

- «Подводник» Александра Назарова. Комедийная история про долг настоящих мужчин перед родиной и любимой.

- «Белым по черному» Антона Мамыкина. История шахтера, к которому перестает прилипать грязь. Казалось бы, это имеет одни положительные стороны, однако это совсем не так.

- «Ecolove» Дмитрия Григорьева. В 21 веке мир начинает переходить к тому, чтобы чутко следить за экологией. Тех, кто полностью отказываются от отходов, называют «экофриками». Является ли фриком главная героиня? Или все-таки мы оказываемся ими.

- «Большая восьмерка» Ивана Соснина. Быстро принятое решение помочь одной собаке, меняет жизнь героя так, что тот обретает новый смысл.

- «Интересное кино» Араика Крпояна. Герои угоняют машину, в которой установлена куча скрытых камер. Удастся ли героем переправить автомобиль без последствий?

- «Трудности перехода» Алены Корчагиной. История маленького поселка, в котором скоро не останется мужчин.