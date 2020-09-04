Как выбирать депутатов дистанционно

ФОТО: пресс-служба Ростелекома

На дополнительных выборах депутатов Государственной Думы седьмого созыва 13 сентября 2020 года в Ярославской области впервые будет использоваться технология дистанционного электронного голосования (ДЭГ).

Помимо нашей губернии, вторым пилотным регионом ДЭГ в России является Курская область. В нашем регионе возможность проголосовать дистанционно получили избиратели Ярославского одномандатного избирательного округа № 194 С помощью ЦИК России мы подготовили ответы на самые актуальные вопросы, касающиеся ДЭГ.

С какого момента можно будет проголосовать дистанционно и насколько долго будет продолжаться период ДЭГ?

- Дистанционное электронное голосование пройдет в течение нескольких дней - в период досрочного голосования, начиная c 8:00 по московскому времени 11 и 12 сентября, а также непосредственно в единый день голосования 13 сентября, до 20:00 по московскому времени.

Что такое дистанционное электронное голосование и почему его решили ввести?

- Система дистанционного электронного голосования создана для удобства избирателей. Теперь у жителей Ярославской области есть возможность проголосовать не только на избирательном участке, но и дистанционно. Это особенно актуально сейчас, в период непростой эпидемиологической ситуации.

Электронное голосование – это не замена традиционного волеизъявления, а дополнительная возможность. Избиратель по своему желанию может выбрать, каким образом ему удобнее проголосовать. Технология ДЭГ разработана компанией «Ростелеком» по заданию ЦИК РФ и Минкомсвязи в рамках национальной программы «Цифровая экономика» Российской Федерации.

Что нужно сделать, чтобы проголосовать дистанционно?

Для избирателя все укладывается в три шага:

1. Подать заявление об участии в электронном голосовании на портале госуслуг не позднее 8 сентября. Для этого нужно иметь подтвержденную учетную запись на портале.

2. После подачи заявления придет СМС уведомление о внесении избирателя в список для электронного голосования.

3. В дни голосования с 8:00 11 сентября по 20:00 (по московскому времени) 13 сентября надо зайти на сайт электронного голосования, авторизоваться на сайте с помощью портала госуслуги и проголосовать.

Информацию о том, как подтвердить свою учетную запись, можно посмотреть на портале госуслуг.

ФОТО: пресс-служба Ростелекома

Что делать, если я подам заявление об участии в ДЭГ, а потом передумаю голосовать дистанционно?

- В этом случае нужно отозвать свое заявление не позднее 8 сентября. Если заявление не отозвать, то проголосовать на избирательном участке будет невозможно. Это сделано для того, чтобы полностью исключить возможность неоднократного голосования.

Насколько это безопасно – голосовать онлайн?

- Система электронного голосования надежна и безопасна, потому что основана на блокчейн- технологиях с применением надежных методов шифрования. С помощью математических алгоритмов технология блокчейн гарантирует анонимность, неизменность данных голосования и защищенность передаваемых данных.

Базы данных избирателей также надежно защищены. Система ежедневно проверяется на прочность и ни разу не допустила проникновения злоумышленников в данные пользователей. Кроме того, круглосуточно идет мониторинг и комплексная защита системы ДЭГ от кибератак.

Как обеспечивается тайн волеизъявления? Сможет ли кто-то увидеть, как я проголосовал?

- Шифрование решения избирателя происходит на его устройстве. Чтобы что-то изменить в нем, нужно сначала узнать, как человек проголосовал, а это невозможно. Шифрование похоже на работу с банковской ячейкой. Один ключ - у гражданина, второй - у блокчейн системы. Доступа к бюллетеням у третьих лиц нет и узнать о том, как гражданин проголосовал, возможности нет ни у кого.

Могут ли мой голос неправильно сосчитать или изменить?

- Это исключено. Сама технология не предусматривает возможности изменения введённых данных. Даже сам проголосовавший гражданин не сможет увидеть свой голос уже после того, как проголосовал. Ровно так же, как избиратель не может засунуть руку в урну для голосования и просмотреть свой бюллетень или изменить его. Тайна волеизъявления надежна сохранена.

Как система поймет, что голосую именно я, а не какой-нибудь интернет-бот?

- Для участия в электронном голосовании на портале госуслуг может зарегистрироваться только реальный человек, о чем свидетельствует подтвержденная учетная запись. Формирование списков голосующих организует и проводит ЦИК России, и только после всех проверок эти списки передаются в систему голосования и загружаются в блокчейн. Таким образом, это гарантированно исключает ошибки и защищает процесс выборов.

Что делать, если во время голосования произойдет сбой – исчезнет интернет или электричество?

- Если после получения доступа к бюллетеню гражданин по каким-то причинам не проголосовал (например, отвлекся или прервалось интернет-соединение), он всегда может вернуться к процессу голосования на том же устройстве и браузере. А вот после передачи своего голоса осуществить повторное голосование невозможно.

Каким образом читатели могут задать возникшие у них вопросы по ДЭГ?

Это легко сделать, позвонив на «горячую линию» по номеру: 8-800-200-00-20 для звонков по России, +7-499-754-00-20 для звонков из-за рубежа.