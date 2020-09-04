Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 4 сентября 2020 года: выздоровевших в 2 раза больше, чем заболевших

Выписались 84 человека, заболели - 40. ФОТО: скриншот Яндекс.Статистика

Всего заражений: 7385

Всего выздоровлений: 6815

Всего умерших: 38 человек

Гостиницы: работают на ¾ загрузки, кафе и рестораны при них – на вынос и доставку еды в номера

Зоопарк: работает

Кинотеатры: открылись

Музеи: открылись, есть ограничения по численности туристических групп

Изоляция для приезжих: нет

Действует масочный режим

Открыта продажа билетов на концерты, театральные и цирковые представления

Еще 84 жителя Ярославской области вылечились от коронавируса. При этом за сутки COVID-19 выявили у 40 человек.

В настоящее время на лечении в больницах находятся 339 пациентов. У 141 из них подтвержденная коронавирусная инфекция, у 198 – типичная клиника заболевания.

На обязательной изоляции после возвращения из-за границы остается 2871 ярославец, на карантине после контакта с заразившимися - 1632.

Статистика распространения коронавируса по региону Фото: Правительство Ярославской области

Статистика распространения коронавируса по региону такова:

Ярославль - 3632;

Рыбинск - 1060;

Ростовский МР - 384;

Тутаевский МР - 371;

Ярославский МР - 338;

Переславский городской округ - 326;

Гаврилов-Ямский МР - 254;

Рыбинский МР - 202;

Борисоглебский МР - 158;

Некрасовский МР - 146;

Угличский МР - 139;

Пошехонский МР - 96;

Большесельский МР - 89;

Даниловский МР - 61;

Некоузский МР - 58;

Мышкинский МР - 31;

Первомайский МР - 18;

Брейтовский МР - 14;

Любимский МР - 8.