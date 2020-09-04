Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 4 сентября 2020 года: выздоровевших в 2 раза больше, чем заболевших

Выписались 84 человека, заболели - 40. ФОТО: скриншот Яндекс.Статистика
Всего заражений: 7385
Всего выздоровлений: 6815
Всего умерших: 38 человек
Гостиницы: работают на ¾ загрузки, кафе и рестораны при них – на вынос и доставку еды в номера
Зоопарк: работает
Кинотеатры: открылись
Музеи: открылись, есть ограничения по численности туристических групп
Изоляция для приезжих: нет
Действует масочный режим
Открыта продажа билетов на концерты, театральные и цирковые представления
Еще 84 жителя Ярославской области вылечились от коронавируса. При этом за сутки COVID-19 выявили у 40 человек.
В настоящее время на лечении в больницах находятся 339 пациентов. У 141 из них подтвержденная коронавирусная инфекция, у 198 – типичная клиника заболевания.
На обязательной изоляции после возвращения из-за границы остается 2871 ярославец, на карантине после контакта с заразившимися - 1632.
Статистика распространения коронавируса по региону
Фото: Правительство Ярославской области
Статистика распространения коронавируса по региону такова:
Ярославль - 3632;
Рыбинск - 1060;
Ростовский МР - 384;
Тутаевский МР - 371;
Ярославский МР - 338;
Переславский городской округ - 326;
Гаврилов-Ямский МР - 254;
Рыбинский МР - 202;
Борисоглебский МР - 158;
Некрасовский МР - 146;
Угличский МР - 139;
Пошехонский МР - 96;
Большесельский МР - 89;
Даниловский МР - 61;
Некоузский МР - 58;
Мышкинский МР - 31;
Первомайский МР - 18;
Брейтовский МР - 14;
Любимский МР - 8.