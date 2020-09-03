В Иванове одну из больниц вновь перепрофилируют под госпиталь для COVID-пациентов

В медучреждении развернут 150 коек для больных коронавирусом Фото: Михаил ФРОЛОВ

Больница №8 в Иванове вновь будет принимать пациентов с диагнозом коронавирус. Об этом сегодня, 3 сентября, сообщил директор регионального департамента здравоохранения Артур Фокин.

По словам руководителя ведомства, в Ивановской области наблюдается рост больных пневмонией. За последнюю неделю число пациентов с таким диагнозом выросло на 31%. Кроме того, увеличивается и количество ивановцев, у которых заболевание протекает в тяжелой форме.

- Впереди эпидемия ОРВИ и гриппа, поэтому запас коек просто необходим, - пояснил Артур Фокин.

В медучреждении развернут 150 коек для больных коронавирусом. Необходимое оборудование для приема таких пациентов уже есть, персонал обучен. Если потребуется, больницу доукомплектуют специалистами из других медицинских организаций.

По своему профилю после возвращения к стандартной работе больница №8 проработала чуть больше месяца. Всех пациенток, которые в настоящее время находятся в медучреждении, переведут в НИИ материнства и детства.

Артур Фокин также отметил, что в скором времени и другие больницы региона могут перепрофилировать под COVID-госпитали.

По данным на 3 сентября, в Ивановской области выявили еще 38 случаев заражения коронавирусом. Общее число заболевших с начала пандемии достигло 7509 человек. К настоящему времени вылечились 6257 пациентов, 119 жителей региона спасти не смогли.