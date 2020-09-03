Естественный процесс: берега ярославских водоемов заиграли яркими красками

специалисты объяснили, почему позеленели берега ярославских водоемов Фото: Правительство Ярославской области

В последние дни берега ярославских водоемов неожиданно окрасились в сине-зеленый цвет. Что это: выброс химикатов с предприятий или естественное природное явление? К счастью, все же второй вариант.

Как пояснили в департаменте охраны окружающей среды и природопользования региона, причина окрашивания - высокая концентрация пигмента в клетках водорослей. Явление это встречается как в пресной, так и в морской воде. Цвести водоемы начинают в конце июля или в начале августа и продолжается процесс две-три недели.

- «Цветение воды» вызвано активным размножением цианобактерий из-за высокой температуры воздуха и отсутствия дождей. Это естественный процесс. Прибрежной волной отмершие сине-зеленые водоросли выносит на берег, где они формируют плотный слой сине-зеленого цвета, - пояснил председатель комитета государственного экологического надзора департамента Александр Прибылов.