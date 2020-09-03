В бассейне Костромы чуть не утонул подросток Фото: Алексей БУЛАТОВ

СКР по Костромской области проводит проверку по ЧП, которое произошло в бассейне микрорайона Паново. Во время своего первого занятия по плаванию чуть не утонул 11-летний мальчик.

Все произошло вчера, 2 сентября, около 8 часов вечера. Мальчик пришел учиться плаванию, тренер подложила ему под спину специальную дощечку, а сама отошла на другой конец бассейна и отвлеклась.

- В какой-то момент дощечка выскочила из-под спины ребенка и подросток, который не умел плавать, ушел под воду, где и находился около минуты. Его заметили дети, проплывающие по другой дорожке и сообщили другому тренеру. Он вытащил мальчика и оказал ему первую помощь, - рассказали в пресс-службе СКР по Костромской области.

Ребенок был госпитализирован. Он находится в реанимации в тяжелом состоянии.

Следователи устанавливают все обстоятельства случившегося. Проводится осмотр места происшествия, изымаются записи с камер видеонаблюдения, опрашиваются очевидцы.

Действиям администрации бассейна будет дана юридическая оценка, не исключено возбуждение уголовного дела.