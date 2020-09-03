Ивановские власти назначили выплаты на подростков 16-17 лет Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Правительство Ивановской области решило поддержать семьи, в которых воспитываются дети 16-17 лет.

- Если бы в этом возрасте ребята были самостоятельными, это другой разговор, но фактически система образования так устроена, что их содержат родители. Многие из которых, кстати, из-за ограничений, связанных с пандемией, потеряли доходы. Да, активные ребята летом подрабатывают, но в этом году у них такой возможности не было из-за тех же ограничений. Плюс, когда речь идет о выпускниках, там повышенные затраты, как правило, возникают. Я думаю, было бы справедливо сделать одну выплату в размере 10 тысяч рублей на каждого ребёнка в возрасте 16-17 лет, – пояснил глава региона Станислав Воскресенский и поручил также подготовить все необходимые документы.

По 10 тысяч рублей получат родители подростков, которые родились с 11 мая 2002 года до 10 мая 2004 года. В регионе 18 600 таких детей.