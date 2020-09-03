ЯНОС ввел в эксплуатацию новую установку утилизации сероводорода

ФОТО: пресс-служба ПАО «Славнефть-ЯНОС»

«Славнефть-ЯНОС» ввел в эксплуатацию установку мокрого катализа (МК-2), которая предназначена для утилизации сероводорода и производства серной кислоты.

МК-2 позволит увеличить производственные мощности предприятия без ущерба для окружающей среды. Аналогичный процесс успешно применяется на ЯНОСе с 2005 года. Мощность установки рассчитана на годовое производство примерно 46 тыс. тонн 98-процентной серной кислоты, используемой в процессе сернокислотного алкилирования (получения алкилата – высокооктанового компонента бензинов) или 48 тыс. тонн в год 93-процентной товарной серной кислоты.

ФОТО: пресс-служба ПАО «Славнефть-ЯНОС»

Проект строительства МК-2 реализован в рамках стратегии развития ПАО "Славнефть-ЯНОС" до 2035 года, а также Соглашения о взаимодействии в сфере охраны окружающей среды, которое было заключено на три года между ПАО "Славнефть-ЯНОС", Росприроднадзором и Правительством Ярославской области в 2017-м, в Год экологии в России.

- Сегодня мы констатируем, что большинство мероприятий, предусмотренных Соглашением, выполнены, и в их числе одно из самых значимых – строительство новой установки по утилизации сероводорода методом мокрого катализа, - отметил генеральный директор ПАО «Славнефть-ЯНОС» Николай Карпов.

- Сохранение экологии – один из главных приоритетов в деятельности Правительства региона, и я рад, что наши подходы в этих вопросах совпадают с позицией руководства компании, - сказал губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов. – Отрадно, что даже пандемия не помешала осуществлению планов. Предприятие не прекращало работу и по итогам первого полугодия смогло сохранить объемы производства и численность персонала.