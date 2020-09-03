Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 3 сентября 2020 года: от COVID-19 умерла 79-летняя женщина

Выздоровели 97 человек, заболели - 37. ФОТО: скриншот Яндекс.Статистика

Всего заражений: 7345

Всего выздоровлений: 6731

Всего умерших: 38 человек

Гостиницы: работают на ¾ загрузки, кафе и рестораны при них – на вынос и доставку еды в номера

Зоопарк: работает

Кинотеатры: открылись

Музеи: открылись, есть ограничения по численности туристических групп

Изоляция для приезжих: нет

Действует масочный режим

Открыта продажа билетов на концерты, театральные и цирковые представления

В Ярославской области от коронавируса скончалась 79-летняя женщина. Число умерших от COVID-19 достигло 38 человек.

За сутки выписали 97 жителей региона, еще у 37 ярославцев выявили коронавирусную инфекцию.

В настоящее время госпитализированы 324 пациента: из них 131 с подтвержденным COVID-19, 193 с типичной клиникой заболевания.

На обязательной изоляции находятся 3168 человек. Это те, кто вернулся из-за границы. На карантине после контакта с заразившимися остаются 1625 ярославцев.

Статистика распространения коронавируса по региону:

Ярославль - 3608;

Рыбинск - 1060;

Ростовский МР - 377;

Тутаевский МР - 371;

Ярославский МР - 337;

Переславский городской округ - 326;

Гаврилов-Ямский МР - 254;

Рыбинский МР - 202;

Борисоглебский МР - 152;

Некрасовский МР - 146;

Угличский МР - 139;

Пошехонский МР - 96;

Большесельский МР - 89;

Даниловский МР - 61;

Некоузский МР - 58;

Мышкинский МР - 29;

Первомайский МР - 18;

Брейтовский МР - 14;

Любимский МР - 8.