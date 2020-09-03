Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 3 сентября 2020 года: от COVID-19 умерла 79-летняя женщина

Выздоровели 97 человек, заболели - 37. ФОТО: скриншот Яндекс.Статистика
Всего заражений: 7345
Всего выздоровлений: 6731
Всего умерших: 38 человек
Гостиницы: работают на ¾ загрузки, кафе и рестораны при них – на вынос и доставку еды в номера
Зоопарк: работает
Кинотеатры: открылись
Музеи: открылись, есть ограничения по численности туристических групп
Изоляция для приезжих: нет
Действует масочный режим
Открыта продажа билетов на концерты, театральные и цирковые представления
В Ярославской области от коронавируса скончалась 79-летняя женщина. Число умерших от COVID-19 достигло 38 человек.
За сутки выписали 97 жителей региона, еще у 37 ярославцев выявили коронавирусную инфекцию.
В настоящее время госпитализированы 324 пациента: из них 131 с подтвержденным COVID-19, 193 с типичной клиникой заболевания.
На обязательной изоляции находятся 3168 человек. Это те, кто вернулся из-за границы. На карантине после контакта с заразившимися остаются 1625 ярославцев.
Статистика распространения коронавируса по региону:
Ярославль - 3608;
Рыбинск - 1060;
Ростовский МР - 377;
Тутаевский МР - 371;
Ярославский МР - 337;
Переславский городской округ - 326;
Гаврилов-Ямский МР - 254;
Рыбинский МР - 202;
Борисоглебский МР - 152;
Некрасовский МР - 146;
Угличский МР - 139;
Пошехонский МР - 96;
Большесельский МР - 89;
Даниловский МР - 61;
Некоузский МР - 58;
Мышкинский МР - 29;
Первомайский МР - 18;
Брейтовский МР - 14;
Любимский МР - 8.
Статистика распространения коронавируса по региону
Фото: Правительство Ярославской области