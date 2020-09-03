ОНФ вступился за Вечный огонь в Рыбинске

Вечный огонь не должен погаснуть. ФОТО: администрация Рыбинска

По мнению экспертов ОНФ, газ для таких мемориалов, как Вечный огонь и Огонь памяти в регионы может поставляться на безвозмездной основе. Письмо с таким предложением Общероссийский народный фронт направил в адрес председателя правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера.

О том, что Вечный огонь не может быть поводом для финансовых споров, заявил заместитель руководителя ОНФ по региональной работе Артем Бичаев.

- ОНФ направил в адрес «Газпрома» письмо. Мы попросили государственную компанию проявить максимально социальную позицию и помочь нам в решении проблемы «гаснущих» вечных огней, - сказал член Народного фронта.

В письме Алексею Миллеру ОНФ напомнил, что сохранение исторической памяти – одно из важнейших условий для устойчивого развития страны.

Напомним, что вопрос с оплатой голубого топлива для мемориалов возник после того, как газовая компания выставила администрации Рыбинска счет за газ для местного Вечного огня. Сумма – чуть больше 140 тысяч рублей, не критичная для бюджета, но депутаты муниципального совета категорически не согласились с этим требованием. Из-за финансовых споров есть вероятность, что огонь на мемориале может потухнуть, как это произошло в Мурманске в 2018 году: из-за дефицита газа, вызванного действиями поставщика топлива, отключили огонь, который горел в память о защитниках Заполярья. Во Владивостоке из-за долгов погас огонь мемориала «Боевая слава Тихоокеанского флота». Примеры есть и еще, не хотелось бы, чтобы такая ситуация произошла в одном из городов Ярославской области.

Не могут сдержать свои эмоции ветераны.

- Я бы хотел обратиться к руководству «Газпрома» и напомнить, что мы воевали, защищали нашу Родину не за деньги. И деньги не должны быть здесь главными. Вечный огонь – далеко не меркантильное сооружение. Это вечная память павшим героям в Великой Отечественной войне. И даже после нашей смерти Вечный огонь будет олицетворять многотысячную историю великого народа, его становление, борьбу и суверенитет, - сказал участник Сталинградской битвы, ветеран Михаил Николаевич Пеймер.