В троллейбусах Иванова можно расплатиться безналом Фото: Михаил ФРОЛОВ

В троллейбусах Иванова теперь можно оплатить проезд при помощи банковской карты, то есть безналичным способом. Терминалы уже установлены на 96 машинах и руководство транспортной компании считает, что такое нововведение повысит привлекательность троллейбусов и увеличит поток пассажиров. Ведь безналичная оплата – это не только удобно, но и безопасно в период распространения коронавируса.

К оплате принимаются карты Visa, Мир и Mastercard. Держатели последних при использовании карты в троллейбусе получат приятный бонус – скидку на проезд в 2 рубля.

Списание денег происходит напрямую со счета. Заплатить за билет бесконтакным способом можно даже при плохом интернет-соединении. Система учитывает поездки в оффлайн-режиме, сохраняет информацию в буфере, а при подключении к сети передает данные в банк и производит транзакцию, пояснили в пресс-службе правительства Ивановской области.

В перспективе внедрение безналичной оплаты проезда на всех видах пассажирского транспорта региона.