Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов и генеральный директор «Россети Центр» Игорь Маковский обсудили ключевые направления сотрудничества

ФОТО: Филиал «Россети Центр Ярэнерго»

Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов и генеральный директор «Россети Центр» – управляющей организации «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский провели рабочую встречу. Глава региона и руководитель энергокомпании обсудили актуальные вопросы модернизации электросетевого комплекса области и перспективы развития сотрудничества в части проектов, направленных на повышения комфорта городской среды.

В частности, Дмитрий Миронов и Игорь Маковский подробно остановились на актуальной для региона теме организации наружного освещения. С января 2020 года филиал «Россети Центр Ярэнерго» в рамках договора с МКУ «Агентство по муниципальному заказу ЖКХ» города Ярославля выполняет обслуживание уличного освещения областного центра. За короткий срок энергетики проделали большие объемы работ по приведению наружной сети города в надлежащее состояние. Заменено около 3700 ламп уличного освещения, отремонтировано порядка 1500 светильников; проведен профилактический осмотр и мелкий ремонт более 5 тысяч осветительных приборов. В настоящее время филиалом «Ярэнерго» подана заявка на участие в торгово-закупочной процедуре для осуществления работ по повышению энергетической эффективности уличного освещения в Ярославле. Как отметил глава «Россети Центр», расширение сотрудничества на этом направлении будет иметь положительный эффект для города.

«Компания «Россети Центр» имеет успешный опыт сотрудничества с крупными городами и областными центрами в части технического обслуживания и развития систем освещения улиц, дорог, общественных территорий. Наличие квалифицированного персонала, необходимой техники и оборудования позволяют нам выполнять контракты любой степени сложности. Переход на современные светильники и автоматизацию управления освещением в перспективе поможет повысить комфорт и безопасность горожан, снизить затраты на эти цели городского бюджета», - пояснил Игорь Маковский.

ФОТО: Филиал «Россети Центр Ярэнерго»

Обсудили глава региона и руководитель «Росети Центр» и ход реализации в электросетевом комплексе Ярославской области программы цифровой трансформации. Ярэнерго продолжает мероприятия по внедрению цифровых технологий, совершенствованию дистанционного управления оборудованием, строительству интеллектуальной системы учета электроэнергии и переходу на цифровую радиосвязь. В этом году на электросетях Тутаевского района будет установлен первый в регионе промышленный накопитель электроэнергии. Внедрение оборудования такого типа обеспечит нормативный уровень напряжения в сети в пиковые периоды.Еще одним важным вопросом повестки встречи стала подготовка Ярэнерго к осенне-зимнему периоду. Игорь Маковский сообщил губернатору, что филиал уже выполнил основные мероприятия по подготовке к сезонному максимуму нагрузок. Проведен ремонт оборудования на 44 крупных питающих центрах 35-110 кВ; отремонтировано около 700 километров линий электропередачи всех классов напряжения, свыше 200 трансформаторных подстанций и распределительных пунктов. Заменено более 1,7 тысяч опор ЛЭП и свыше 3,8 тысяч изоляторов. Расчищено от древесно-кустарниковой растительности более 1000 га просек ЛЭП.

«Реализация мероприятий цифровой трансформации направлена на обеспечение надежного и качественного электроснабжения жителей Ярославской области. Использование в электросетевом комплексе передовых инновационных современных технологий будут способствовать обеспечению энергетической безопасности региона, его дальнейшему социально-экономическому развитию», - подчеркнул Игорь Маковский.

Губернатор Ярославской области дал высокую оценку сотрудничеству региона и «Россети Центр». «Создание комфортных условий для жизни людей в регионе напрямую связано с качественным и надежным электроснабжением. Внедрение новых технологий, развитие электросетевого комплекса, применение лучших российских и общемировых практик позволит нам динамично развивать промышленность и стабильно наращивать социально-экономические показатели Ярославской области», - отметил Дмитрий Миронов.