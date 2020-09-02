Ярославль
Еще
Радио
Ярославль
Еще
Радио
Ярославль
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

Систему теплоснабжения Рыбинска модернизируют за миллиард рублей

Глобальный ремонт будет длиться около 10 лет
Полина ВачнадзеПолинаВачнадзе
КомментироватьОставить комментарий
Глобальный ремонт будет длиться около 10 лет

Глобальный ремонт будет длиться около 10 лет

О том, какие изменения ждут рыбинскую систему теплоснабжения, рассказал заместитель главы администрации города Алексей Рябченков. Конечно, произойдут они не за один день, на это требуется время и довольно продолжительное – около 10 лет. В итоге же должны решиться проблемы рыбинцев и с теплом, и с горячей водой. Очень хочется верить, что именно так все и будет.

С 2019 года система теплоснабжения города перешла по концессионному соглашению дочерней компании «ТГК-2» - «Рыбинской генерации». В планах на 10 лет – масштабная реконструкция, которая обойдется в миллиард рублей.

Больших капиталовложений требует перекладка сетей, процент износа которых более чем велик. Кроме того, в рамках инвестпрограммы запланировано строительство трех котельных. На данный момент дома Кировского микрорайона отапливает котельная, принадлежащая неработающей нефтебазе. Чтобы обеспечить рыбинцев бесперебойным теплом и горячей водой новая модульная котельная будет построена в микрорайоне Ягутка. Еще одна появится в микрорайоне Мариевка, на воинской базе. Нынешняя, бывшая ведомственная, при сильных морозах с нагрузкой не справляется, люди мерзнут. Третью, тоже модульную котельную, построят в микрорайоне Переборы. Сейчас он считается самым проблемным по теплоснабжению. И не только из-за износа сетей.

- Нормальной котельной нет. Оборудование при переходе в муниципальную собственность было передано частично. Новая котельная позволит сократить протяженность сетей и, соответственно, уменьшить теплопотери, - пояснил Алексей Рябченков.

К 1 октября завершится перекладка сетей в Переборах. Работы вызвана острой необходимостью, был большой риск оставить людей на зиму без отопления. Администрация собирается провести поэтапное подключение, чтобы неудобства для жителей домов были минимальны.

Начнется строительство теплосетей в микрорайоне Полиграф, чтобы переключить нагрузки котельной «Магма» на котельную Полиграфзавода. В микрорайоне Мариевка летом многие жалуются на желтый цвет горячей воды. Чтобы решить эту проблему, «Рыбинская генерация» закупила специальное оборудование и начала его монтаж.

Без горячей воды летом часто остаются жители Гагаринского микрорайона. По программе, строительство там теплотрассы и подключение нового котла должно произойти уже в 2021 году. В центральной части Рыбинска также пройдет реконструкция сетей.

- Кроме этого будет создано резервное топливное хозяйство, тогда в случае перебоев в поставках газа можно будет использовать мазут или дизельное топливо для котельных, - уточнил Алексей Рябченков.

Общество: ПОРТРЕТ ЯВЛЕНИЯ

Рекомендуемые