Систему теплоснабжения Рыбинска модернизируют за миллиард рублей

Глобальный ремонт будет длиться около 10 лет

О том, какие изменения ждут рыбинскую систему теплоснабжения, рассказал заместитель главы администрации города Алексей Рябченков. Конечно, произойдут они не за один день, на это требуется время и довольно продолжительное – около 10 лет. В итоге же должны решиться проблемы рыбинцев и с теплом, и с горячей водой. Очень хочется верить, что именно так все и будет.

С 2019 года система теплоснабжения города перешла по концессионному соглашению дочерней компании «ТГК-2» - «Рыбинской генерации». В планах на 10 лет – масштабная реконструкция, которая обойдется в миллиард рублей.

Больших капиталовложений требует перекладка сетей, процент износа которых более чем велик. Кроме того, в рамках инвестпрограммы запланировано строительство трех котельных. На данный момент дома Кировского микрорайона отапливает котельная, принадлежащая неработающей нефтебазе. Чтобы обеспечить рыбинцев бесперебойным теплом и горячей водой новая модульная котельная будет построена в микрорайоне Ягутка. Еще одна появится в микрорайоне Мариевка, на воинской базе. Нынешняя, бывшая ведомственная, при сильных морозах с нагрузкой не справляется, люди мерзнут. Третью, тоже модульную котельную, построят в микрорайоне Переборы. Сейчас он считается самым проблемным по теплоснабжению. И не только из-за износа сетей.

- Нормальной котельной нет. Оборудование при переходе в муниципальную собственность было передано частично. Новая котельная позволит сократить протяженность сетей и, соответственно, уменьшить теплопотери, - пояснил Алексей Рябченков.

К 1 октября завершится перекладка сетей в Переборах. Работы вызвана острой необходимостью, был большой риск оставить людей на зиму без отопления. Администрация собирается провести поэтапное подключение, чтобы неудобства для жителей домов были минимальны.

Начнется строительство теплосетей в микрорайоне Полиграф, чтобы переключить нагрузки котельной «Магма» на котельную Полиграфзавода. В микрорайоне Мариевка летом многие жалуются на желтый цвет горячей воды. Чтобы решить эту проблему, «Рыбинская генерация» закупила специальное оборудование и начала его монтаж.

Без горячей воды летом часто остаются жители Гагаринского микрорайона. По программе, строительство там теплотрассы и подключение нового котла должно произойти уже в 2021 году. В центральной части Рыбинска также пройдет реконструкция сетей.

- Кроме этого будет создано резервное топливное хозяйство, тогда в случае перебоев в поставках газа можно будет использовать мазут или дизельное топливо для котельных, - уточнил Алексей Рябченков.