Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 2 сентября 2020 года: выздоровели 99 человек

Выздоровели 99 человек, заболели - 39. ФОТО: скриншот Яндекс.Статистика
Всего заражений: 7308
Всего выздоровлений: 6634
Умер: 37 человек
Гостиницы: работают на ¾ загрузки, кафе и рестораны при них – на вынос и доставку еды в номера
Зоопарк: работает
Кинотеатры: открылись
Музеи: открылись, есть ограничения по численности туристических групп
Изоляция для приезжих: нет
Действует масочный режим
Открыта продажа билетов на концерты, театральные и цирковые представления
В Ярославской области вылечились от коронавируса еще 99 человек. Всего выздоровевших с начала пандемии - 6634.
За сутки COVID-19 диагностировали у 39 ярославцев, общее число заразившихся достигло 7308 человек.
На лечении в больницах находятся 324 пациента. Из них 120 с подтвержденным коронавирусом, 204 - с типичной клиникой заболевания.
На обязательной изоляции после возвращения из-за границы остаются 3168 человек, на карантине после контакта с заболевшими - 1560.
Статистика распространения COVID-19 в регионе
Фото: Правительство Ярославской области
Статистика распространения COVID-19 в регионе:
Ярославль - 3598;
Рыбинск - 1056;
Ростовский МР - 373;
Тутаевский МР - 370;
Ярославский МР - 335;
Переславский городской округ - 313;
Гаврилов-Ямский МР - 254;
Рыбинский МР - 202;
Борисоглебский МР - 152;
Некрасовский МР - 143;
Угличский МР - 139;
Пошехонский МР - 96;
Большесельский МР - 89;
Даниловский МР - 61;
Некоузский МР - 58;
Мышкинский МР - 29;
Первомайский МР - 18;
Брейтовский МР - 14;
Любимский МР - 8.