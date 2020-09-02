Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 2 сентября 2020 года: выздоровели 99 человек

Выздоровели 99 человек, заболели - 39. ФОТО: скриншот Яндекс.Статистика

Всего заражений: 7308

Всего выздоровлений: 6634

Умер: 37 человек

Гостиницы: работают на ¾ загрузки, кафе и рестораны при них – на вынос и доставку еды в номера

Зоопарк: работает

Кинотеатры: открылись

Музеи: открылись, есть ограничения по численности туристических групп

Изоляция для приезжих: нет

Действует масочный режим

Открыта продажа билетов на концерты, театральные и цирковые представления

В Ярославской области вылечились от коронавируса еще 99 человек. Всего выздоровевших с начала пандемии - 6634.

За сутки COVID-19 диагностировали у 39 ярославцев, общее число заразившихся достигло 7308 человек.

На лечении в больницах находятся 324 пациента. Из них 120 с подтвержденным коронавирусом, 204 - с типичной клиникой заболевания.

На обязательной изоляции после возвращения из-за границы остаются 3168 человек, на карантине после контакта с заболевшими - 1560.

Статистика распространения COVID-19 в регионе Фото: Правительство Ярославской области

Статистика распространения COVID-19 в регионе:

Ярославль - 3598;

Рыбинск - 1056;

Ростовский МР - 373;

Тутаевский МР - 370;

Ярославский МР - 335;

Переславский городской округ - 313;

Гаврилов-Ямский МР - 254;

Рыбинский МР - 202;

Борисоглебский МР - 152;

Некрасовский МР - 143;

Угличский МР - 139;

Пошехонский МР - 96;

Большесельский МР - 89;

Даниловский МР - 61;

Некоузский МР - 58;

Мышкинский МР - 29;

Первомайский МР - 18;

Брейтовский МР - 14;

Любимский МР - 8.