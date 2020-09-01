Четверо ивановцев получили срок за создание казино

По решению суда игровые компьютеры и терминалы были уничтожены. ФОТО: УМВД России по Ивановской области

Подпольный игровой клуб работал в подвале дома на улице Суворова в Иванове, пока его не прикрыли сотрудники полиции. Организатором миниказино выступил 54-летний местный житель: он купил 26 игровых автоматов, оборудовал помещение системой видеонаблюдения, металлической входной дверью с домофоном. Мужчина знал, что делает, опыт в подобной работе у него уже имелся, как и судимость за аналогичное преступление.

Операторами зала работали знакомые «хозяина», но все меры предосторожности и конспирация не помогли.

- Суд признал всех четверых виновными в организации игорной деятельности группой лиц по предварительному сговору. Все получили штрафы и условное лишение свободы на срок от одного года до полутора лет, - сообщили в пресс-службе УМВД по Ивановской области.

По решению суда игровые компьютеры и терминалы были уничтожены. Автоматы вывезли на свалку и манипулятором превратили в крошево из стекла, пластика и металла. Корпуса раздавили тяжелой болванкой.